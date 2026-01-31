Logo strona główna
Świat

Dwie eksplozje w Iranie. Są zabici i ranni

Wybuch w Bandar Abbas
W irańskim mieście Bandar Abbas doszło do wybuchu
Źródło: Reuters
W Iranie doszło w sobotę do dwóch eksplozji. W mieście portowym Bandar Abbas na południu kraju, gdzie według straży pożarnej przyczyną był wyciek gazu, zginęła jedna osoba, a 14 zostało rannych. Kolejne cztery osoby zginęły w wybuchu gazu w mieście Ahwaz niedaleko granicy z Irakiem.

Według lokalnego komendanta straży pożarnej, eksplozja, do której doszło w sobotę w budynku mieszkalnym w Bandar Abbas, mieście portowym leżącym nad Cieśniną Ormuz, była spowodowana wyciekiem gazu. - Pierwotną przyczyną wypadku (...) było nagromadzenie się gazu, który ulatniał się, powodując eksplozję - powiedział Mohammad Amin Liagat w telewizji państwowej.

Według telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów. Śmierć poniosła czteroletnia dziewczynka, a 14 osób przewieziono do szpitali - podała agencja Mehr, powołując się na władze prowincji Hormozgan, której stolicą jest Bandar Abbas.

Do drugiej eksplozji doszło w Ahwazie przy granicy z Irakiem. W wybuchu gazu zginęły cztery osoby. Na razie - jak przekazał państwowy dziennik "Teheran Times" - nie ma bliższych informacji w tej sprawie.

Napięcia między USA a Iranem

Jak podał Reuters, dwóch izraelskich urzędników poinformowało agencję nieoficjalnie, że Izrael nie był zamieszany w sobotnie eksplozje, do których doszło w okresie narastających napięć między Teheranem a Waszyngtonem w związku z represjami Iranu wobec ogólnokrajowych protestów oraz programem nuklearnym tego kraju.

Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Źródło: Shutterstock

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że w kierunku Iranu zmierza "armada". Wiele źródeł podało w piątek, że Trump rozważa opcje przeciwko Iranowi, w tym ukierunkowane ataki na siły bezpieczeństwa.

Wcześniej w sobotę prezydent Iranu Masud Pezeszkian oskarżył przywódców USA, Izraela i Europy o wykorzystywanie problemów gospodarczych Iranu, podżeganie do niepokojów i dostarczanie ludziom środków do "rozbicia narodu".

Bandar Abbas, siedziba najważniejszego irańskiego portu kontenerowego, leży nad Cieśniną Ormuz, kluczowym szlakiem wodnym między Iranem a Omanem, przez który przepływa około jednej piątej światowego transportu ropy naftowej drogą morską. Port ucierpiał w wyniku poważnej eksplozji w kwietniu ubiegłego roku, w której zginęły dziesiątki osób, a ponad 1000 zostało rannych. Komisja śledcza uznała wówczas, że do wybuchu doszło z powodu nieprzestrzegania zasad obrony cywilnej i bezpieczeństwa.

pc

Autorka/Autor: fil, mjz/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Iran, USA, Polityka zagraniczna USA, Donald Trump
