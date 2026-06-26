Świat Poznała chłopaka przez internet, jest oskarżona o zabójstwo. Grozi jej kara śmierci Maciej Wacławik |

Sztuczna wyspa Bluewaters Island w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Brooke George z brytyjskiego hrabstwa Kent została oskarżona o śmiertelne ugodzenie nożem 26-letniego mężczyzny, z którym weszła w relację po tym, jak poznali się w internecie - podała organizacja Detained in Dubai w czwartek. Jeśli działająca na TikToku 23-letnia influencerka zostanie uznana winną zabójstwa, grozi jej kara śmierci przez rozstrzelanie.

Twierdzi, że bała się o swoje życie

George poleciała do Dubaju po tym, jak poznała w sieci 26-latka. Pierwsza wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwała według niej prawie tydzień i bardzo jej się spodobała.

Podczas drugiej wizyty młoda kobieta miała zauważyć, że 26-latek staje się coraz bardziej agresywny. Odkryła, że kupił dla niej bilet tylko w jedną stronę. Chłopak miał stosować wobec niej przemoc fizyczną w samochodzie i w mieszkaniu. Krewnym mówiła, że została wielokrotnie uderzona. Według relacji rodziny udało jej się uciec z mieszkania, ale wróciła, by odzyskać paszport. Wówczas kolejny raz miała zostać zaatakowana. "Brooke twierdzi, że bała się o swoje życie i sięgając po nóż kuchenny, działała w samoobronie" - czytamy we wpisie Detained in Dubai.

Na ciele 23-latki były widoczne siniaki, gdy 22 czerwca została zatrzymana na lotnisku. Obecnie przebywa ona na komisariacie w dubajskiej dzielnicy Bur Dubaj. Organizacja zapewniająca pomoc prawną przekazała, że z powodu bariery językowej młoda kobieta niewiele wie na temat prowadzonego wobec niej postępowania. Miała też zostać zmuszona do rozebrania się do naga przed funkcjonariuszami, wśród których nie było żadnej kobiety.

"Poważne obawy"

Brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych, będące departamentem MSZ oświadczyło, że wspiera obywatelkę brytyjską zatrzymaną w ZEA oraz jej rodzinę.

Szefowa Detained in Dubai Radha Stirling w rozmowie z BBC zaalarmowała, że zatrzymanie Brooke George "budzi poważne obawy związane z przemocą wobec kobiet, prawa do samoobrony, sprawiedliwego procesu oraz traktowania obywateli brytyjskich zatrzymanych za granicą".

Stirling wezwała do zwolnienia Brooke George za kaucją do czasu zakończenia śledztwa. Prowadzona przez nią organizacja apeluje o zapewnienie kobiecie ochrony, odpowiedniej opieki medycznej, reprezentacji prawnej oraz pomocy konsularnej ze strony Wielkiej Brytanii na czas trwania śledztwa.