Świat Dron spadł na terytorium Rumunii. Wcześniej zestrzeliła go Ukraina Oprac. Kamila Grenczyn |

Dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Rumunii (24.07.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Resort obrony przekazał, że dron przebywał 20 minut w przestrzeni powietrznej Rumunii, zanim wleciał nad Ukrainę. Szczątki maszyny spadły na pole koło wsi Periprava, nie wyrządzając szkód. Nie podano też informacji o jej pochodzeniu.

Z komunikatów ministerstwa na serwisie X wynika, że dwukrotnie w niedzielę - najpierw rano, a potem po południu - wykryto obiekty powietrzne w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą. Za drugim razem poderwane zostały dwa myśliwce F-16.

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Kolejny incydent z dronem

Pod koniec lipca rosyjskie bezzałogowce atakujące Ukrainę kilkakrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii. Armia rumuńska zestrzeliła trzy drony. MSZ w Bukareszcie wezwało ambasadora Rosji i nakazały wyjazd jednemu z pracowników ambasady.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę, czyli od lutego 2022 roku, w Rumunii odnotowano 33 wtargnięcia rosyjskich dronów w jej przestrzeń powietrzną.