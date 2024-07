Shahed pokonał 350 kilometrów nad Białorusią

Jeden z dronów Shahed, używanych przez rosyjską armię do ataków na Ukrainę, wleciał na Białoruś w sobotę o godzinie trzeciej nad ranem i przeleciał ponad 350 kilometrów - podał niezależny kanał Biełaruski Hajun. Do przechwycenia drona poderwano śmigłowiec i myśliwiec - poinformował.

Poderwany śmigłowiec i myśliwiec

Niezależny kanał podał, że Szahed przeleciał nad Homlem i Żłobinem, wkroczył w obwód mohylewski, a następnie w obwód miński, zbliżając się maksymalnie do samego Mińska.

Około godziny piątej nad ranem białoruskie wojsko poderwało śmigłowiec Mi-24 i myśliwiec Su-30. Zostały one zauważone w rejonie lotu drona – na granicy obwodów mińskiego, mohylewskiego i witebskiego - napisał Biełaurski Hajun, publikując mapę mającą przedstawiać lot drona kamikadze.

Biełaruski Hajun relacjonował, że Shahed wkroczył do obwodu witebskiego na Białorusi i prawdopodobnie poleciał do Witebska. W sumie dron przeleciał nad terytorium Białorusi w nocy i nad ranem w sobotę ponad 350 km - poinformował kanał, zastrzegając, że "nie wie, co działo się dalej z bezzałogowcem".