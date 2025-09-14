Logo strona główna
Świat

Rosja "wodzi Trumpa za nos"

Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem
Rosja "wodzi Trumpa za nos"
Źródło: TVN24
Taktyka Trumpa, polegająca na zjednaniu sobie Rosji, nie działa - oceniła w TVN24 politolożka dr Małgorzata Bonikowska. Wskazała, że stanowisko Joe Bidena wobec wojny w Ukrainie było "jedyną słuszną strategią".

- Donald Trump ma naprawdę duży zgryz co zrobić, ponieważ jego taktyka polegająca na tym, żeby się umizgiwać do Putina i chcieć zjednać sobie Rosję i dogadać się, nie działa - zauważyła dr Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych, członkini Team Europe.

- Są dowody, m.in. ten incydent z dronami, że to tylko bardziej ośmieliło Rosję. Rosja znacznie ostrzej atakuje Ukrainę, nawet budynki rządowe ostatnio zostały zbombardowane - wskazała na antenie TVN24 dr Bonikowska.

Stanowisko Bidena "jedyną słuszną strategią"

Ekspertka oceniła, że Rosja "wodzi Trumpa za nos". - A jednocześnie Trump nie chce przyznać, że strategia Joe Bidena jest jedyną słuszną strategią, czyli stanie twardo murem przy Ukrainie, zwiększenie pomocy dla Ukrainy wojskowej, militarnej, finansowej i usztywnienie kursu wobec Rosji - podkreśliła.

Michał Sznajder

Politolożka mówiła, że Trump nie chce tego przyznać, gdyż "od początku swojego urzędowania mówi, że to jest wojna Bidena", że gdyby Trump był prezydentem, "nigdy by do niej nie doszło". - Szuka pośredniego wyjścia i myślę, że takiego wyjścia po prostu nie ma - wskazała.

"Smutny paradoks"

Dr Bonikowska zapytana została także o list otwarty Donalda Trumpa. Prezydent USA pisał w nim, że jest gotowy nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie kraje NATO zgodzą się i zrobią to samo, a także gdy wszystkie kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę.

- Do dzisiaj Europa nie była w stanie całkowicie zerwać zakupów od Rosji. To jest smutny paradoks tej sytuacji - zauważyła politolożka.

Jak wskazała, "istnieją państwa, zwłaszcza Węgry, Słowacja, które ciągle jeszcze od Rosji kupują pomimo sytuacji wojennej".

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

