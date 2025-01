- Oczywiście będziemy dążyć do zakończenia tego konfliktu. Ochrona suwerenności Ukrainy jest kluczowa – podkreślił republikański kongresmen Mike Lawler w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. - Wspierałem Ukrainę i nadal ją wspieram. To jest prawdziwe wyzwanie, które wymaga amerykańskiego przywództwa, aby zakończyć ten konflikt, i pod wieloma względami wymaga faktycznych rozmów z Rosją - dodał.

Mike Lawler zwrócił uwagę, że "to się do tej pory nie wydarzyło". - Joe Biden tego nie zrobił, a widzieliśmy, że ten konflikt trwa. Więc ostatecznie chcemy zakończyć ten konflikt, chroniąc jednocześnie strukturalną suwerenność Ukrainy - wyjaśnił.

Fitzpatrick: Trump chce nawiązywać do doktryny Reagana

Brian Fitzpatrick z Partii Republikańskiej przyznał, że Donald Trump skupiał się na kwestiach krajowych, tak samo jak i większość kampanii była im poświęcona. - To te sprawy, które są ważne dla wyborców w naszym kraju. Fakt, że nie poruszył tych pozostałych kwestii jest odzwierciedleniem tej kampanii, która była o tym, co musimy naprawić w naszym kraju – tłumaczył.

Pytany, jak będzie wyglądała polityka Trumpa w zakresie Ukrainy i Rosji, stwierdził: - Mówił, że chce nawiązywać do doktryny Reagana. Jestem przekonany, że ten konflikt na Ukrainie nie wydarzyłby się, gdyby to Donald Trump był prezydentem – ocenił.

- Nie doszło do niego, kiedy rządził. Trump jest uosobieniem siły, emanuje nią. Żeby świat był stabilny, Ameryka musi pokazać prawdziwe przywództwo. Nie można pokazywać słabości, tak jak przy wycofaniu z Afganistanu czy przy pokazaniu zielonego światła dla Nord Stream 2 - wyliczał. - To jest jasny sygnał dla dyktatur, dla dyktatorów, dla Putina, dla Chin, że mogą sobie robić, co chcą. Musimy mieć większe podstawy do utrzymania pokoju - dodał.