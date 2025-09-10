Trump zabrał głos w sprawie dronów nad Polską

Sikorski o stanowisku rosyjskiego MON: jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp Źródło: TVN24

"O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał w środę prezydent USA Donald Trump w jego serwisie Truth Social. Nie podał żadnych szczegółów.

W oryginale wpis brzmi: "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!".

Wpis Donalda Trumpa odnoszący się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

Reakcja Donalda Trumpa na drony nad Polską

To pierwsza oficjalna reakcja amerykańskiego prezydenta w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony wysłane z Rosji. Wcześniej ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zapewnił o solidarności z Polską i gotowości do jej obrony.

"Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" - zapewnił Whitaker w serwisie X.

Jak poinformowała amerykańska administracja, jeszcze w środę planowana jest rozmowa Trumpa z prezydentem Karolem Nawrockim. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona podał, że może do niej dojść po godzinie 17.30 czasu polskiego.