Trump zabrał głos w sprawie dronów nad Polską

"O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał w środę prezydent USA Donald Trump w jego serwisie Truth Social. Nie podał żadnych szczegółów.
W oryginale wpis brzmi: "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!".
Reakcja Donalda Trumpa na drony nad Polską
To pierwsza oficjalna reakcja amerykańskiego prezydenta w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony wysłane z Rosji. Wcześniej ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zapewnił o solidarności z Polską i gotowości do jej obrony.
"Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" - zapewnił Whitaker w serwisie X.
Jak poinformowała amerykańska administracja, jeszcze w środę planowana jest rozmowa Trumpa z prezydentem Karolem Nawrockim. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona podał, że może do niej dojść po godzinie 17.30 czasu polskiego.
Autorka/Autor: sz/ads
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL