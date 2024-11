"Przepraszam, właśnie słyszę alarm przeciwrakietowy". Przerwana rozmowa

Profesor Katarzyna Pisarska ze Szkoły Głównej Handlowej, przewodnicząca Rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego, odniosła się w TVN24 do wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, które - choć oficjalnych, pełnych wyników jeszcze nie ma - ogłosiła stacja CNN w oparciu o cząstkowe rezultaty i swoje sondaże .

Z prowadzącą program Anitą Werner łączyła się z Kijowa, w którym przebywa od kilku dni. - Jestem na Ukrainie już siódmy dzień. Oczywiście Ukraińcy przygotowywali się na te wybory amerykańskie, rozmawiali (o nich - red.). Jedną rzeczą, którą słyszałam cały czas przed i też po wyborach, było proste zdanie - "bez względu na to, czy będzie Harris, czy będzie to Trump, Ukraińcy będą walczyć dalej" - powiedziała.

Jak mówiła, dla wielu decydentów w Kijowie "Donald Trump staje się wielką zagadką, wielkim znakiem zapytania". - Ale nie zmienia to faktu, że wszyscy tutaj są zdeterminowani i, powiem szczerze, spokojni. Nie czułam tutaj paniki (ze strony Ukraińców - red.). Miałam poczucie, że ta panika była znacznie większa w Polsce - dodała. - Uważam, że Donald Trump chce zakończenie tej wojny jak najszybciej - oceniła.

"Przepraszam, właśnie słyszę alarm przeciwrakietowy"

Mówiła przy tym, że każdej nocy w Kijowie uruchamianych jest około czterech-pięciu takich alarmów. - Dzisiejsza sytuacja Ukraińców jest naprawdę dramatyczna. I my w Polsce musimy o tym pamiętać. I kiedy zaczynamy mówić, że trzeba Ukraińców zostawić samym sobie, to trzeba pamiętać, że to jest naprawdę nasza wojna. Jestem przekonana, że będziemy dalej pomagać Ukrainie - dodała.