Trump przyznał, co myśli o Putinie

- Jestem zaszczycony, że mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy siedem wojen, wojen nierozwiązywalnych, wojen, których nie dało się wynegocjować ani zakończyć. My rozwiązaliśmy, Stany Zjednoczone rozwiązały, siedem z nich - powiedział Donald Trump podczas konferencji po spotkaniu z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Prezydent USA przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii.
Trump kolejny raz powtórzył, że jego administracja doprowadziła do zakończenia "siedmiu wojen". Jednak analiza sytuacji w krajach wskazywanych przez Trumpa pokazuje, że jego deklaracje są na wyrost. Pisał o tym Konkret24.
Trump: Putin naprawdę mnie zawiódł
- Wydawało mi się, że najłatwiejsza (do rozwiązania - red.) będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł - powiedział Trump - Zobaczymy, jak to się skończy - dodał, wyrażając jednak przekonanie, że uda mu się doprowadzić do końca konfliktu. Wspominając o pieniądzach wydanych na wsparcie Ukrainy przez poprzednią administrację USA, Trump stwierdził, że "sytuacja wymknęła się spod kontroli" i jest to bardzo smutne.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NEIL HALL / POOL