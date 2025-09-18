Trump przyznał, co myśli o Putinie

Co jest w liście Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego? Relacja korespondenta TVN24 Marcina Wrony Źródło: TVN24

- Jestem zaszczycony, że mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy siedem wojen, wojen nierozwiązywalnych, wojen, których nie dało się wynegocjować ani zakończyć. My rozwiązaliśmy, Stany Zjednoczone rozwiązały, siedem z nich - powiedział Donald Trump podczas konferencji po spotkaniu z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Prezydent USA przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii.

Trump kolejny raz powtórzył, że jego administracja doprowadziła do zakończenia "siedmiu wojen". Jednak analiza sytuacji w krajach wskazywanych przez Trumpa pokazuje, że jego deklaracje są na wyrost. Pisał o tym Konkret24.

Trump: Putin naprawdę mnie zawiódł

- Wydawało mi się, że najłatwiejsza (do rozwiązania - red.) będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł - powiedział Trump - Zobaczymy, jak to się skończy - dodał, wyrażając jednak przekonanie, że uda mu się doprowadzić do końca konfliktu. Wspominając o pieniądzach wydanych na wsparcie Ukrainy przez poprzednią administrację USA, Trump stwierdził, że "sytuacja wymknęła się spod kontroli" i jest to bardzo smutne.

