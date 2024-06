Były prezydent USA Donald Trump obchodzi w piątek 78. urodziny. Z tej okazji "życzenia" złożył mu jego polityczny rywal prezydent Joe Biden. Ubiegający się o ponowną kadencję lider republikanów jest drugim po 81-letnim Bidenie najstarszym kandydatem do prezydentury w historii Stanów Zjednoczonych.

"Wszystkiego najlepszego z okazji 78. urodzin, Donald. Przyjmij radę od jednego staruszka dla drugiego: wiek to tylko liczba. Ale te wybory (prezydenckie - red.) to wybór". Do wpisu dołączył nagranie, w którym wymienia kontrowersyjne dokonania Donalda Trumpa jako prezydenta i opatruje je swoimi komentarzami.