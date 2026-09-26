Świat Trump: Rozmawialiśmy o Tajwanie. Xi rozumie moje stanowisko Oprac. Adrian Szczepański |

Trump o współpracy z Xi Jinpingiem: poczyniliśmy ogromne postępy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Annabelle Gordon / POOL

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Xi Jinping zakończył w piątek trzydniową wizytę w Waszyngtonie. Trump poinformował w sobotę, że w ich rozmowach pojawił się tematu Tajwanu. Dodał, że chiński przywódca rozumie jego stanowisko w sprawie tej wyspy. Wcześniej prezydent oznajmił, że będzie "pracować nad tym problemem Tajwanu" wspólnie z Xi.

Według chińskiej agencji Xinhua, Xi wezwał Trumpa do ostrożności w sprawie Tajwanu. "Mamy nadzieję, że strona amerykańska będzie trzymać się właściwego stanowiska sprzeciwiającego się 'niepodległości' Tajwanu, ostrożnie podejdzie do problemu i położy solidne fundamenty pod współpracę strategiczną" - oświadczył chiński przywódca cytowany przez agencję.

Xi Jinping i Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Annabelle Gordon / POOL

Chiny a Tajwan

Dla Xi "reunifikacja" Tajwanu z Chinami jest jednym z głównych elementów promowanej przez niego idei "wielkiego odrodzenia Chin". Xi dwukrotnie podczas wizyty w Waszyngtonie przekonywał, że "realizacja wielkiego odrodzenia narodu chińskiego i uczynienie Ameryki znów wielką mogą w pełni przebiegać równolegle, bez sprzeczności, wzajemnie się dopełniać i przynosić korzyści światu". Według analityków, Xi chce wymusić zablokowanie sprzedaży przez USA uzbrojenia Tajwanowi. Zgodnie z ustawą z 1979 roku USA są zobowiązane do dostarczania wyspie sprzętu wojskowego na potrzeby obrony. Tajwan obecnie modernizuje armię, aby sprostać militarnej potędze Chin, które deklarują gotowość do siłowego przejęcia władzy nad wyspą.

Władze w Tajpej odrzucają roszczenia Pekinu, podkreślając, że tylko mieszkańcy wyspy mogą decydować o jej losie.

Stany Zjednoczone nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, podobnie jak większość państw na świecie, jednak uchodzą za jego najbliższego sojusznika.

Międzynarodowe uznanie państwowości Tajwanu Źródło zdjęcia: PAP/Reuters

W ubiegłym tygodniu Trump przyznał, że rozmawiał z Xi na temat dostaw broni dla Tajwanu o wartości ponad 11 miliardów dolarów, wbrew dotychczasowej polityce USA i obowiązującym od 1982 roku gwarancjom dla Tajpej, że sprawa dostaw uzbrojenia dla wyspy nie jest konsultowana z Pekinem.