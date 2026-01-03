Trump potwierdza ataki. "Maduro został pojmany"

W sobotę rano światowe agencje prasowe poinformowały o eksplozjach w różnych częściach Wenezueli, w tym w stolicy, Caracas. Władze tego kraju o atak oskarżyły USA. W mediach pojawiły się nagrania z ataków.
Prezydent Donald Trump potwierdził informacje. "Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem atak na dużą skalę na Wenezuelę i jej przywódcę, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Operacja została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania" - napisał na platformie Truth Social.
Według CBS News pojmanie przeprowadziły elitarne oddziały sił specjalnych USA.
Trump zapowiedział też konferencję w tej sprawie o godzinie 11 czasu lokalnego (o 17 w Polsce) w Mar-a-Lago na Florydzie.
"Nowy początek dla Wenezueli. Tyran odszedł. Teraz – w końcu – zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje przestępstwa" - oświadczył w mediach społecznościowych zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.
Wiceprezydent Wenezueli: żądamy potwierdzenia, że prezydent i pierwsza dama żyją
Wenezuelski rząd nie wie, gdzie przebywa prezydent Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores – poinformowała w sobotę rano wiceprezydent Delcy Rodriguez w nagraniu wyemitowanym przez państwową telewizję.
- Żądamy natychmiastowego potwierdzenia, że prezydent Nicolas Maduro i pierwsza dama Cilia Flores żyją - powiedziała Rodriguez.
Maduro oświadczył w czwartek że "jest gotów" przedyskutować z Waszyngtonem kwestę walki z przemytem narkotyków, sprzedaży ropy naftowej lub porozumień o współpracy ekonomicznej.
Ataki na obiekty w Wenezueli
W sobotę około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty - relacjonowały światowe agencje prasowe. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania.
Rząd Wenezueli oskarżył USA o atak na instalacje cywilne i wojskowe w kraju oraz poinformował, że przywódca Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy.
