Świat

Trump potwierdza ataki. "Maduro został pojmany"

Donald Trump
Eksplozje w Wenezueli
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem atak na dużą skalę na Wenezuelę i jej przywódcę, prezydenta Nicolasa Maduro - poinformował prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Maduro wraz ze swoją żoną zostali pojmani i wywiezieni z kraju. 

W sobotę rano światowe agencje prasowe poinformowały o eksplozjach w różnych częściach Wenezueli, w tym w stolicy, Caracas. Władze tego kraju o atak oskarżyły USA. W mediach pojawiły się nagrania z ataków.

Eksplozje w Caracas
Eksplozje w Caracas
Źródło: Reuters

Prezydent Donald Trump potwierdził informacje. "Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem atak na dużą skalę na Wenezuelę i jej przywódcę, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Operacja została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania" - napisał na platformie Truth Social.

Według CBS News pojmanie przeprowadziły elitarne oddziały sił specjalnych USA.

Trump zapowiedział też konferencję w tej sprawie o godzinie 11 czasu lokalnego (o 17 w Polsce) w Mar-a-Lago na Florydzie.

"Nowy początek dla Wenezueli. Tyran odszedł. Teraz – w końcu – zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje przestępstwa" - oświadczył w mediach społecznościowych zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.

Wiceprezydent Wenezueli: żądamy potwierdzenia, że prezydent i pierwsza dama żyją

Wenezuelski rząd nie wie, gdzie przebywa prezydent Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores – poinformowała w sobotę rano wiceprezydent Delcy Rodriguez w nagraniu wyemitowanym przez państwową telewizję.

- Żądamy natychmiastowego potwierdzenia, że prezydent Nicolas Maduro i pierwsza dama Cilia Flores żyją - powiedziała Rodriguez.

Maduro oświadczył w czwartek że "jest gotów" przedyskutować z Waszyngtonem kwestę walki z przemytem narkotyków, sprzedaży ropy naftowej lub porozumień o współpracy ekonomicznej.

Ataki na obiekty w Wenezueli

W sobotę około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty - relacjonowały światowe agencje prasowe. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania.

Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

MSZ o sytuacji Polaków w Wenezueli. Tusk: mam informację o 11 osobach 

MSZ o sytuacji Polaków w Wenezueli. Tusk: mam informację o 11 osobach 

Polska

Rząd Wenezueli oskarżył USA o atak na instalacje cywilne i wojskowe w kraju oraz poinformował, że przywódca Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy.

WenezuelaFoto

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
