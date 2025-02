Biały Dom tłumaczy słowa Trumpa 

Biały Dom przekazał, że prezydent USA Donald Trump nie zobowiązywał się na razie do wysłania wojsk amerykańskich do Strefy Gazy. Podkreślił też, że Stany Zjednoczone nie będą finansować jej odbudowy. Tymczasem międzynarodowe organizacje praw człowieka potępiły plan amerykańskiego prezydenta dotyczący przejęcia kontroli nad Strefą Gazy i przesiedlenia Palestyńczyków.

- Prezydent nie zobowiązywał się do rozmieszczenia żołnierzy na terenie Strefy Gazy – powiedziała dziennikarzom rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Zaznaczyła, że Trump powiedział, iż "Stany Zjednoczone nie będą finansować odbudowy Strefy Gazy". - Jego administracja będzie współpracować z naszymi partnerami w regionie, by odbudować ten region - sprecyzowała.

Tłumaczenie słów Trumpa

Tłumaczyła, że Trump "bardzo jasno powiedział, że oczekuje od naszych partnerów w regionie – a zwłaszcza Egiptu i Jordanii – by tymczasowo przyjęli uchodźców palestyńskich, aby można było odbudować ich domy". Później sprecyzowała, że uchodźcy palestyńscy "powinni być tymczasowo przemieszczeni ze Strefy Gazy na czas odbudowy, (…), ponieważ jest to teraz rumowisko, a nie miejsce, gdzie mogą mieszkać ludzie".

Zapewnił, że propozycja Trumpa nie jest wrogim krokiem, a jej szczegóły wymagają jeszcze opracowania. - Myślę, że to bardzo szlachetny gest – dodał podczas wizyty w Gwatemali .

Trump chce stworzenia "nieograniczej liczby miejsc pracy"

Trump oświadczył we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, że USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy. Zapowiedział, że Amerykanie zrównają ten teren z ziemią, stworzą tam "nieograniczoną liczbę miejsc pracy" oraz kurort, w którym mieszkać będą "międzynarodowi ludzie", w tym Palestyńczycy. Jednocześnie powiedział, że mieszkańcy Strefy powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania w "pokoju i harmonii".