Świat Donald Trump o stałej bazie armii USA w Polsce. "Oni zapłacą" Oprac. Filip Czerwiński |

Paweł Zalewski: spodziewamy sę, że na początku 2027 roku będzie ogłoszona decyzja, jaka jednostka zostanie skierowana na stałe do Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jim Lo Scalzo/PAP/EPA

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We wtorek przed odlotem na wiec wyborczy na Alasce Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy zgromadzonych przed Białym Domem. Jeden z nich zapytał o bazę wojskową w Polsce.

- Oni [Polacy - red.] chcą zbudować bazę. Zobaczymy. Oni za nią zapłacą - odpowiedział.

Była to już kolejna wypowiedź Trumpa na temat potencjalnej nowej stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Prezydent dotąd nie dał jednoznacznej odpowiedzi.

Donald Trump rozmawia z dziennikarzami przed wylotem na Alaskę (13 października 2026 roku) Źródło zdjęcia: Jim Lo Scalzo/PAP/EPA

Paweł Zalewski: ogłoszenie w sprawie bazy USA w przyszłym roku

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski we wtorek w "Tak jest" w TVN24 opisał, jak postępują prace nad stworzeniem takiej bazy w Polsce. Podkreślił, że to on prowadzi negocjacje w tej sprawie ze stroną amerykańską.

- Ten proces ustalenia, jakie jednostki zostaną skierowane do Polski w ramach stałej obecności, jest związany z przeglądem obecności amerykańskiej w Europie, obecności wojskowej. I będzie jedną z konkluzji tego procesu - poinformował.

Pentagon prowadzi obecnie strategiczny przegląd obecności wojsk USA w Europie i decyzja o bazie w Polsce jest z tym przeglądem ściśle związana.

- W listopadzie mają być przedstawione wnioski do akceptacji przez sekretarza wojny. Sekretarz wojny [Pete Hegseth - red.] ma zaakceptować je, powiedzmy sobie, zaraz po tym, jak je otrzyma, ale zakładamy, że będzie to w grudniu. W związku z tym na początku najbliższego roku spodziewamy się, że decyzja dotycząca tego, jaka jednostka bądź jednostki zostaną skierowane do Polski na zasadzie pobytu stałego, będzie ogłoszona - powiedział Zalewski.

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Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła wcześniej, że według jej informacji przegląd strategiczny ma trafić na biurko Pete'a Hegsetha 1 listopada, a na biurko Donalda Trumpa - 1 grudnia.

- I prawdopodobnie po tej dacie dopiero możemy się spodziewać tej ostatecznej decyzji. (...) Myślę, że na tę chwilę pierwszy moment [na ogłoszenie decyzji - red.] to grudzień. Tak usłyszeliśmy w Waszyngtonie - powiedziała w "Faktach po Faktach" TVN24.

Stała baza armii USA w Polsce

Polska w maju tego roku oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, jego polski odpowiednik, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów.

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Według ministra obrony Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.

17 września Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o "znacznych postępach" w sprawie utworzenia stałej bazy w Polsce. We wtorek wiceszef Pentagonu Elbridge Colby podał, że trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. "Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne" - przekazał.