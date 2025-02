Trump: Polska wykonała świetną robotę

- Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO . Jak wiesz, zapłacili (Polacy - przyp. red.) więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski - powiedział Donald Trump w trakcie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu, odpowiadając na pytanie dziennikarza Polskiego Radia na temat podtrzymania zobowiązań sojuszniczych w NATO.

Zełenski ostrzegł, że jeśli Ukraina nie powstrzyma Putina, Rosja "pójdzie dalej, do państw bałtyckich i Polski". - Ale najpierw ruszy na państwa bałtyckie, bo one były republikami ZSRR i Putin chce je przyłączyć z powrotem do swojego imperium - powiedział ukraiński prezydent.