Świat Donald Trump i pytanie o stałą bazę wojskową w Polsce. Tak odpowiedział Oprac. Kuba Koprzywa |

Trump: uwielbiam Polskę, ma też dobrego prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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- Co z bazą w Polsce? - pytał Donalda Trumpa dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder, gdy prezydent USA przechodził obok reporterów.

- Uwielbiam Polskę. Ma też dobrego prezydenta - odpowiedział Trump.

Donald Trump kolejny raz o Polsce

W ostatnim czasie prezydent USA kilkakrotnie wspominał o Polsce i Karolu Nawrockim. Kilka dni temu, podczas gdy Kongres Polonii Amerykańskiej świętował wkład Polaków w 250 lat historii Stanów Zjednoczonych, prezydent USA nagrał wideo dla gości wydarzenia odbywającego się w Union Station w Waszyngtonie. - Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał - mówił między innymi Trump.

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Kilkanaście dni wcześniej Trump w Białym Domu został zapytany o rosyjskie ataki hybrydowe wobec sojuszników Ukrainy, w tym Polski. Powiedział, że "Polska "ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa" i dodał, że Nawrocki "ma to pod kontrolą".

Stała baza wojskowa USA w Polsce

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju tego roku. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem jego polski odpowiednik szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów. Według ministra obrony, Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.

Od tego czasu trwa dyplomatyczna ofensywa w tej sprawie. 17 września Trump ogłosił, że "czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce". Wcześniej Polskę odwiedzili przedstawiciele jego administracji na czele z podsekretarzem stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomasem DiNanno. Wśród tematów rozmów była stała obecność wojsk USA w Polsce, delegacji USA przedstawiono też potencjalne lokalizacje baz.

O stałej bazie Trump i Nawrocki rozmawiali podczas wizyty prezydenta Polski w USA z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Kilka dni temu wiceszefowie MON Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wizytowali w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzili rozmowy między innymi o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zalewski poinformował, że baza ma mieścić pięć tysięcy żołnierzy.

We wtorek wiceszef Pentagonu Elbridge Colby poinformował, że trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. "Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne" - przekazał.