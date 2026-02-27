Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump o Iranie: nie chciałbym używać armii, ale czasami trzeba

Donald Trump
Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej
Źródło: TVN24, Reuters
Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami o negocjacjach z Iranem. Zapowiedział kolejne rozmowy i powtórzył, że Teheran nie może mieć broni jądrowej. Był pytany, czy rozważa użycie siły.

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie Iranu. - Nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak negocjują. Iran nie może mieć broni jądrowej. (...) Zobaczymy, co się wydarzy - powiedział. - Nie podoba mi się to, że nie chcą dać nam tego, co musimy mieć. Nie jestem tym zachwycony - dodał.

Trump zapowiadał, że jeszcze w piątek odbędą się dodatkowe rozmowy na temat Iranu i zadeklarował, że chciałby dojść do porozumienia z reżimem w Teheranie.

Zapytany o potencjalne użycie siły wobec Iranu, Trump odparł, że USA mają największą armię na świecie. - Nie chciałbym jej używać, ale czasami trzeba - odparł.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: EPA/YURI GRIPAS

Rozmowy bez przełomu

Wcześniej amerykańskie media zapowiadały, że w piątek w Waszyngtonie wiceprezydent USA J.D. Vance ma się spotkać z ministrem spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidim, który pełnił rolę mediatora w negocjacjach irańsko-amerykańskich.

Najnowsza runda rozmów między Iranem i USA w Genewie zakończyła się w czwartek bez przełomu. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi powiedział po negocjacjach, że aby osiągnąć porozumienie, USA będą musiały wycofać się ze swoich "wygórowanych żądań".

Iran odrzucił najważniejsze propozycje USA, w tym transfer wzbogaconego uranu za granicę, wstrzymanie wzbogacania uranu i likwidację niektórych obiektów jądrowych - podał dziennik "Wall Street Journal", powołując się na swoje źródła.

W piątek ambasada USA w Jerozolimie zezwoliła na wyjazd pracownikom, których obecność nie jest konieczna, a także rodzinom personelu dyplomatycznego, uzasadniając to zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Wezwała też amerykańskich obywateli, by przemyśleli podróże do Izraela i na terytoria palestyńskie.

OGLĄDAJ: "Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"
pc

"Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Szczepański

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/YURI GRIPAS

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Wystarczyło 13 sekund! Pietuszewski z pierwszym golem dla Porto
EUROSPORT
Bartosz Romowicz
Latał 127 razy w ciągu roku. Poseł: wstaję o drugiej w nocy, w domu jestem o północy
Polska
imageTitle
Kolejny kraj zbojkotuje otwarcie igrzysk paralimpijskich
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Padła wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Arleta Zalewska odbiera nagrodę
Główna Nagroda Mariusza Waltera dla Arlety Zalewskiej
Polska
Złoty interes
Złoto nadrabia straty. Najwyższe ceny od tygodni
BIZNES
imageTitle
Pamiętny finisz w Vancouver. Mija 16 lat od historycznego złota Kowalczyk
EUROSPORT
Odwilż, roztopy
Tu trzeba uważać na roztopy. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Imponujący powrót Piasta. Cracovia zmarnowała szansę
EUROSPORT
Robert Fico, premier Słowacji
Fico będzie rozmawiał z Zełenskim. "W kraju, który prezydent Ukrainy często odwiedza"
BIZNES
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Artemis łapie kolejne opóźnienie. NASA zmienia plany
METEO
stambul turcja lotnisko - incphotos shutterstock_1656865282
Odwołują loty do Teheranu
BIZNES
imageTitle
Niesamowite emocje w Rydze. Wygrana w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Fakty po faktach
Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
BIZNES
Paulina Hennig-Kloska
"Przyjęliśmy uchwałę powołującą stowarzyszenie". Kto w zarządzie?
Polska
Paul Thomas Anderson z BAFTA dla najlepszego reżysera
"Jeśli nie teraz, to nigdy". Czy w tym roku rozbije oscarowy bank?
Justyna Kobus
Wypadek w Mediolanie
Tramwaj wykoleił się i przygniótł ludzi na ulicy. Są ofiary śmiertelne
Świat
Rozwój sztucznej inteligencji
OpenAI szuka inwestorów. Giganci dadzą miliardy
BIZNES
Artur Łącki
"K***a" z sejmowej mównicy. Poseł tłumaczy: to normalne słownictwo
Tomasz Pupiec
imageTitle
Poważna kraksa. Zawodnik na intensywnej terapii
EUROSPORT
imageTitle
Sędzia bezlitosny dla chorego tenisisty. Kuriozalny finał meczu
EUROSPORT
Ukraińska rakieta Flamingo. Zdjęcie ilustracyjne
Flamingi uderzyły. Czy zmienią przebieg wojny?
Tatiana Serwetnyk
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
WARSZAWA
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
METEO
Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Clinton zeznawał w sprawie Epsteina. "Wiem, co widziałem"
Świat
Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
BIZNES
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Rodziła na progu szpitala. Od ponad roku nie ma tam porodówki
Katowice
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Paliwo nadal będzie drożało. "Diesel przebije barierę 6 złotych"
BIZNES
PiS, Sejm, SAFE
PiS chciał poprawki, głosował przeciwko. "Pogubili się"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica