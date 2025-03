Dziewięć faktów o "kraju, o którym nikt nigdy nie słyszał"

Donald Trump stwierdził, że "nikt nigdy nie słyszał" o Lesotho. Media postanowiły więc przybliżyć najciekawsze fakty na temat tego państwa. Na przykład to, że eksportuje do USA odzież dla znanych marek wartą setki milionów dolarów, ma znaczne zasoby diamentów, a Elon Musk spotkał się z premierem tego kraju w sprawie możliwości rozwoju internetu.

Na wypowiedź prezydenta zareagowały już władze tego państwa. - Jestem naprawdę zaszokowany, że mój kraj mógł zostać w ten sposób określony przez szefa (innego) państwa - przyznał minister spraw zagranicznych Lesotho Lejone Mpotjoane. W rozmowie z radiem NPR zaprosił Trumpa do stolicy kraju, Maseru, gdzie niedaleko ambasady amerykańskiej znajduje się pole golfowe.

NPR zauważa, że co najmniej jedna osoba obecna na sali podczas wystąpienia Trumpa prawdopodobnie mogłaby jednak wskazać Lesotho na mapie i jest nią Elon Musk. Pochodzi on bowiem z Republiki Południowej Afryki, a Lesotho jest enklawą otoczoną właśnie przez RPA. Jesienią biznesmen spotkał się zaś z premierem tego kraju i rozmawiali na temat możliwości rozwoju dostępu do internetu.