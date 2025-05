Donald Trump obraził Bruce'a Springsteena i Taylor Swift Źródło: Reuters

To nachalny i irytujący dupek - tak Donald Trump określił gwiazdę rocka Bruca Springsteena, który w trakcie jednego z koncertów krytycznie wypowiedział się o obecnej administracji USA. - Jest głupi jak but - to słowa prezydenta USA, który tego samego dnia zaatakował także Taylor Swift, stwierdzając, że "przestała być gorąca", odkąd napisał, że jej nienawidzi.

Podczas środowego występu w Manchesterze, inaugurującego jego nową trasę koncertową, Bruce Springsteen w mocnych słowach skrytykował obecną amerykańską administrację.

Piosenkarz ocenił, że Donald Trump "nie nadaje się na prezydenta" i kieruje "nieuczciwym rządem". Stwierdził też, że dziś w Stanach Zjednoczonych "najbogatsi ludzie czerpią satysfakcję z porzucenia najbiedniejszych dzieci świata na pastwę chorób i śmierci". - Z sadystyczną przyjemnością zadają ból lojalnym amerykańskim pracownikom. Porzucają naszych sojuszników i stają po stronie dyktatorów przeciwko tym, którzy walczą o wolność - mówił gwiazdor rocka ze sceny.

Brytyjski dziennik "The Guardian" przypomina, że Springsteen - zadeklarowany demokrata - wspierał w przeszłości kampanie Joe Bidena, Baracka Obamy i Kamali Harris.

Bruce Springsteen na wiecu Kamali Harris w Atlancie Źródło: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Trump o Springsteenie: jest głupi jak but

"Widzę, że wysoce przereklamowany Bruce Springsteen jedzie do obcego kraju, aby źle mówić o prezydencie Stanów Zjednoczonych" - napisał w piątek Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social, komentując występ muzyka w Manchesterze.

"Nigdy go nie lubiłem, nigdy nie lubiłem jego muzyki ani jego radykalnej lewicowej polityki i, co ważne, nie jest utalentowanym facetem - to po prostu nachalny, irytujący DUPEK, który żarliwie popierał przekręta Joe Bidena, umysłowo niekompetentnego GŁUPCA i naszego NAJGORSZEGO WSZECH CZASÓW prezydenta" - dodał prezydent USA (pisownia oryginalna - red.).

Trump nazwał też Sprinsteena "głupim jak but" oraz wezwał go, by "trzymał język za zębami".

Donald Trump ostro zareagował na słowa Springsteena Źródło: PAP/EPA

Prezydent USA o Taylor Swift: przestała być "gorąca"

Godzinę wcześniej, bez wyraźnego powodu, Trump zaatakował też inną gwiazdę muzyki - Taylor Swift.

"Czy ktoś zauważył, że odkąd powiedziałem 'NIENAWIDZĘ TAYLOR SWIFT', przestała być 'GORĄCA'?" - napisał amerykański prezydent w swoich mediach społecznościowych.

Odniósł się w ten sposób do swojego wpisu z ubiegłego roku, kiedy po tym, gdy bijąca wówczas rekordy popularności Swift poparła w wyborach jego konkurentkę Kamalę Harris, napisał wielkimi literami, że jej nienawidzi.

