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Karol Nawrocki podjął decyzję. Ogłosił ją w orędziu
Karol Nawrocki podjął decyzję. Ogłosił ją w orędziu
Świat

Donald Trump: mogłem już podjąć decyzję w sprawie stałej bazy w Polsce

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Donald Trump
Trump: uwielbiam Polskę, ma też dobrego prezydenta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL
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Dziennikarz Polskiego Radia zapytał prezydenta USA o ostateczną decyzję w sprawie stałej bazy armii USA w Polsce. Donald Trump odpowiedział, że taką decyzję mógł już podjąć.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że stała baza armii USA w Polsce może powstać. - Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski [Karola Nawrockiego - red.], więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć - oświadczył.

Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, zapytał Trumpa, dlaczego nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie utworzenia stałej bazy armii USA w Polsce.

- Nie wiesz, czy już ją podjąłem, czy nie. Mogłem ją już podjąć - odpowiedział Donald Trump, przechodząc obok reporterów.

"Gdy dopytywałem, czy w takim razie podjął już tę decyzję, Trump odszedł" - napisał Wałkuski w serwisie X, gdzie zamieścił nagranie tego momentu.

W środę w podobnych okolicznościach dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder pytał Donalda Trumpa o to, co z bazą w Polsce. - Uwielbiam Polskę. Ma też dobrego prezydenta - odpowiedział wówczas Amerykanin.

Stała baza wojskowa USA w Polsce

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju tego roku. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem jego polski odpowiednik szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów.

Według ministra obrony, Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.

- Wszystko wskazuje na to, że decyzji nie podejmą do końca tak zwanego przeglądu strategicznego, czyli tego, co zarządził Pete Hegseth. Dzisiaj jest robiony raport z obecności Amerykanów w ogóle na terenie Europy - poinformowała w zeszłym tygodniu w "Faktach po Faktach" TVN24 wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu ds. wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceministra wskazała, że według jej informacji przegląd strategiczny ma trafić na biurko Pete'a Hegsetha 1 listopada, a na biurko Donalda Trumpa 1 grudnia. - I prawdopodobnie po tej dacie dopiero możemy się spodziewać tej ostatecznej decyzji. (...) Myślę, że na tę chwilę pierwszy moment [na ogłoszenie decyzji - red.] to grudzień. Tak usłyszeliśmy w Waszyngtonie - powiedziała.

Według Sobkowiak-Czarneckiej baza ma powstać w zachodniej Polsce i mieścić około 5 tysięcy żołnierzy.

17 września Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o "znacznych postępach" w sprawie utworzenia stałej bazy w Polsce. We wtorek wiceszef Pentagonu Elbridge Colby poinformował, że trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. "Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne" - przekazał.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAMisje wojskowe USAPolityka zagraniczna USAAdministracja Donalda TrumpaKarol NawrockibezpieczeństwoMinisterstwo Obrony NarodowejPrezydent RP
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