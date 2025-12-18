Biden i Trump na Kapitolu Źródło: Reuters

Nowe tablice stanowią uzupełnienie otwartej miesiące temu przez Trumpa galerii w kolumnadzie po południowej stronie Białego Domu. W środę pod fotografiami prezydentów USA umieszczono tablice z ich opisami.

Pod "portretem" Bidena, który przedstawia nie jego twarz, lecz maszynę do składania podpisów (Trump twierdzi, że używanie maszyny przez Bidena świadczy o tym, że to nie on podejmował decyzje) dołączono równie prześmiewczy podpis.

"Śpiący Joe Biden był - zdecydowanie - najgorszym prezydentem w historii Ameryki" - brzmi pierwsze zdanie opisu. W dalszej części wymieniono, że doszedł on do władzy w wyniku "najbardziej nieuczciwych wyborów, jakie kiedykolwiek widziano w Stanach Zjednoczonych" i że pod rządami Bidena doszło do serii katastrof, które "doprowadziły kraj na skraj zniszczenia".

Tablica wymienia porażki poprzednika Trumpa, w tym wycofanie wojsk z Afganistanu, które - jak czytamy - miało również sprowokować Rosję do agresji przeciwko Ukrainie i zamachów Hamasu w Izraelu. Napis mówi również o "przydomkach" Bidena nadanych mu przez Trumpa - "śpiący Joe" i "przekręt Joe" oraz o ostatecznym zwycięstwie Trumpa w wyborach 2024 i "URATOWANIU AMERYKI".

Plakietki z komentarzami pod portretami prezydentów w Białym Domu Źródło: Win McNamee/Getty Images

Krytyczne opisy Obamy i Clintona

Krytyczne opisy zamieszczono również pod fotografiami innych poprzedników Trumpa, w tym Baracka Obamy.

"Barack Hussein Obama był pierwszym czarnoskórym prezydentem, organizatorem społeczności, senatorem z Illinois i jedną z najbardziej dzielących postaci politycznych w historii" - głosi podpis. Tablice obwiniają też Obamę o rosyjską inwazję Ukrainy i zajęcie Krymu oraz o rozprzestrzenienie się "kalifatu ISIS".

Opis Billa Clintona wspomina z kolei, że jego żona Hillary "przegrała prezydenturę na rzecz Prezydenta Donalda J. Trumpa!". Podpis pod portretem samego Trumpa wymienia jego sukcesy i rozmiary jego wyborczego zwycięstwa w 2016 r.

