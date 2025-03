Trump "będzie rozmawiał z Putinem". Padła data

Trump o ewentualnych ustępstwach terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji: nie wiem, czy trzeba byłoby cokolwiek oddawać

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że we wtorek dojdzie do jego rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę - oznajmił Trump.

- Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. W weekend wykonano wiele pracy - powiedział Donald Trump reporterom w Air Force One podczas lotu powrotnego z Florydy do Waszyngtonu. - Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy bardzo duże szanse - dodał Trump.

Agencja Reuters odnotowała, że Trump "stara się pozyskać poparcie Putina dla propozycji 30-dniowego zawieszenia broni, które wcześniej zaakceptowała Ukraina". Obie strony kontynuowały intensywne ataki przez ostatni weekend, a Rosja była coraz bliżej wyparcia sił ukraińskich z ich umocnionej od miesięcy pozycji w obwodzie kurskim - podał Reuters.

Prezydent USA przekazał, że rozmowy będą dotyczyć terytoriów i elektrowni. Siły rosyjskie kontrolują ukraińską elektrownię jądrową w Zaporożu. - Myślę, że wiele z tego już zostało omówione przez obie strony, Ukrainę i Rosję - powiedział prezydent USA.

Donald Trump przy samolocie Air Force One Źródło: Reuters

Zapowiedź Witkoffa

Wcześniej wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff powiedział w amerykańskiej telewizji CNN, że "spodziewa się, iż w tym tygodniu odbędzie się rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem". - Kontynuujemy zaangażowanie w rozmowy z Ukraińcami. Doradzamy im we wszystkim - dodał Witkoff w niedzielnym wywiadzie dla CNN.

Relacjonując swoją niedawną rozmowę z Putinem w Moskwie, Witkoff stwierdził, że była ona rzeczowa i "nastawiona na rozwiązania, a stanowiska obu stron są teraz bliżej niż kiedykolwiek". Na uwagę jednego z dziennikarzy, że w przeciwieństwie do Ukraińców Putin nie przyjął bezwarunkowo propozycji 30-dniowego zawieszenia broni, Witkoff odparł, że rosyjski prezydent "akceptuje filozofię prezydenta Trumpa i chce zakończyć wojnę".