Samotny pogrzeb młodego, ukraińskiego żołnierza. Dmytro Kotenko został pochowany z dala od rodziny

Dmytro Kotenko chciał zostać spadochroniarzem. W szkole wojskowej poznał Wadyma Jarowenko, zaprzyjaźnili się. To on później powiadomił rodziców Dmytro o śmierci ich 21-letniego syna, który zginął podczas rosyjskiego bombardowania w Chersoniu. Daty i miejsca pogrzebu nie zdołał im przekazać, stracił z nimi kontakt. Ukraiński żołnierz został więc pochowany z dala od najbliższych, razem z dwoma innymi obrońcami kraju. Historię Dmytro Kotenki opisał portal BBC.

Młody, ukraiński żołnierz Dmytro Kotenko został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Jak opisują dziennikarze BBC, zginął w Chersoniu na południu Ukrainy, trzeciego dnia rosyjskiego ataku na Ukrainę - 26 lutego. Miał 21 lat. Na jego pogrzebie nie było najbliższych. Rodzina wiedziała o śmierci Dmytro, nie miała jednak informacji o samym pogrzebie. Rodzice i dwaj młodsi bracia Kotenko byli prawdopodobnie tego dnia ponad 900 kilometrów dalej, w pobliżu wschodniego miasta Sumy, które było tak mocno ostrzeliwane przez siły rosyjskie, że zostało odcięte od świata zewnętrznego.

Jak podaje BBC, o śmierci Dmytro pierwszy dowiedział się jego przyjaciel, żołnierz artylerii Wadym Jarowenko. Poznali się w szkole wojskowej w Sumach, gdy mieli po 15 lat. Kiedy Kotenko został na początku lutego wysłany na południe, a Jarowenko został we Lwowie, pisali do siebie codziennie. Aż do 26 lutego. Wtedy Dmytro przestał odpisywać. Jarowenko obawiał się najgorszego, w końcu skontaktował się telefonicznie z dowódcą jednostki Kotenko. Ten powiedział mu, że jego przyjaciel zginął od pocisku z moździerza.