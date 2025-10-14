Logo strona główna
Świat

Rada dla kanclerza: powinien wziąć przykład z Trumpa

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: nie wiadomo, czy Putin "będzie miał odwagę" spotkać się z Zełenskim
Źródło: TVN24
"Die Welt" postuluje, żeby kanclerz Niemiec Friedrich Merz spróbował współpracy z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Niemiecki dziennik uważa, że powinien wziąć przykład z prezydenta USA Donalda Trumpa, który swoimi działaniami zaskakuje świat.

Według dziennika "Die Welt", "kto chce zrozumieć przyszłość Europy, powinien spojrzeć na Europę Środkową", gdzie "w Budapeszcie i Pradze nastąpiła ostatnio zmiana układu sił".

Spotkanie byłej kanclerz Angeli Merkel z premierem Węgier Viktorem Orbanem na początku października komentator "Die Welt" określił jako "początek możliwego zbliżenia, nieśmiałej rozmowy między obozami politycznymi Europy".

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Źródło: Christopher Neundorf/PAP/EPA

W tym samym czasie w Pradze triumfował Andrej Babisz, którego "sukcesy gospodarcze i niezależność czynią postacią wyjątkową", a jego pewność siebie często irytuje zachodnich obserwatorów - podkreśliła gazeta.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

W ocenie "Die Welt" kanclerz Merz powinien wziąć przykład z działań Donalda Trumpa, który zaskakuje świat planem pokojowym dla Strefy Gazy.

"Die Welt": nie należy dystansować się od Budapesztu

"Wznowienie rozmów z Moskwą i Pekinem, próba otwarcia kanałów komunikacji poprzez osobiste spotkania i gesty ludzkie, podczas gdy inni od lat starają się je zamknąć- wszystko to jest próbą przełamania patologicznie zamkniętego porządku świata" - pisze dziennik.

Donald Trump
Trump wstrząsnął rynkiem. "Największa wyprzedaż w historii"
BIZNES
Donald Trump w Knesecie
"Cygara i trochę szampana. Kogo to obchodzi?". Trump chce ułaskawienia Netanjahu
Donald Trump w Knesecie
Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"

Dlatego Merz, chcąc być postrzegany jako samodzielny strateg, powinien zmienić dotychczasowy kurs. Dotychczasowe odruchowe uczestnictwo w konferencjach z podobnymi sobie oraz propaganda własnej wysokiej pozycji nie przyniosły rezultatów. Nadszedł czas, aby zmienić perspektywę - zaznaczyła "Die Welt".

"Nie należy dystansować się od Budapesztu, lecz wykorzystać mosty dialogu, których Berlin od dawna potrzebuje. Węgry są stabilniejsze gospodarczo i bardziej spójne w kwestiach bezpieczeństwa, niż wielu ich krytyków sądzi" - ocenił niemiecki dziennik. Jak podkreślił, Merz powinien podjąć próbę nawiązania współpracy z Viktorem Orbanem.

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Christopher Neundorf/PAP/EPA

Friedrich MerzNiemcyDonald TrumpViktor Orban
