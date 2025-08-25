Departament wojny w USA? Trump: musimy do tego wrócić

Departament wojny działał w USA od 1789 do 1947 r. Po reorganizacji, w 1949 r., powołano departament obrony.
W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że chce, by resort znów zmieniło nazwę.
- Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy (...) Jako departament wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić - powiedział amerykański przywódca w poniedziałek w Gabinecie Owalnym.
Stojący za nim szef Pentagonu Pete Hegseth zadeklarował: - Tak wkrótce się stanie.
Trump wskazał możliwy termin
Trump już wcześniej nazywał Hegsetha sekretarzem wojny, a sam szef Pentagonu poruszył temat zmiany nazwy ministerstwa w marcu.
Prezydent USA zapowiedział, że oficjalne ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach.
Autorka/Autor: os/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: defense.gov