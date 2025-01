Amerykańskie media informują o pozwie złożonym w sądzie stanu Maryland przeciwko administracji Donalda Trumpa przez pięć ciężarnych kobiet oraz dwie organizacje pozarządowe. Kwestionują w nim dekret prezydenta o ograniczeniu prawa ziemi. Twierdzą, że jest on niezgodny z regulującą to prawo 14. poprawką do konstytucji, która gwarantuje osobie urodzonej w USA amerykańskie obywatelstwo. Wskazują też, że może doprowadzić ich dzieci do stania się bezpaństwowcami. ABC News opisuje, że 38-stronicowy dokument zawiera szczegółowy opis tego, jaki wpływ będzie miało ograniczenie prawa ziemi na życie każdej z kobiet i ich jeszcze nienarodzonych dzieci.