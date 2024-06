Debata Trump-Biden. "Chcesz wojny? To pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce"

Wojna na Ukrainie i pozycja Ameryki w świecie były głównymi tematami pierwszej debaty kandydatów na prezydenta USA Joe Bidena i Donalda Trumpa w Atlancie. - Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta, takiego, którego Putin by szanował, to nigdy nie najechałby na Ukrainę - powiedział Trump. Dodał, że Biden "zaprowadzi nas do III wojny światowej". - Chcesz wojny? To po prostu pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce, na Węgrzech i wszystkich innych miejscach wzdłuż granicy. Wtedy będziemy mieć wojnę - odparł Joe Biden.

Joe Biden i Donald Trump zmierzyli się w pierwszej debacie przed jesiennymi wyborami prezydenckimi. Obecny i były gospodarz Białego Domu przez 90 minut odpowiadali na pytania dotyczące między innymi gospodarki, aborcji i spraw międzynarodowych. Jednym z najczęściej przewijających się wątków debaty była pozycja Ameryki na świecie oraz wojna na Ukrainie.

Debata Trumpa i Bidena WILL LANZONI/CNN/EPA/PAP

Trump: Biden nas zaprowadzi do III wojny światowej

Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że do rosyjskiej inwazji na pełną skalę nigdy by nie doszło, gdyby nadal był u władzy, bo Putin "wiedział, żeby z nim nie pogrywać". Twierdził, że Ameryka jest "pośmiewiskiem" dla reszty świata i "upadającym krajem".

Według niego przywódcy, tacy jak Xi Jinping, Kim Dzong Un i Władimir Putin nie boją się Bidena, a prezydent Rosji zdecydował się zaatakować Ukrainę widząc słabość Ameryki po wycofaniu wojsk z Afganistanu. - Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta, takiego, którego Putin by szanował, to nigdy nie najechałby na Ukrainę. Mnóstwo ludzi zginęło w tej wojnie. O wiele więcej niż się mówi. Biden nie powstrzymał Putina, wręcz zachęcił go do ataku - stwierdził Trump.

Debata Biden-Trump PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

W jego ocenie polityka militarna Bidena "jest szalona". - Z nim te wojny nigdy się nie skończą. On nas zaprowadzi do III wojny światowej, a jesteśmy bliżej III wojny światowej niż ktokolwiek sobie wyobraża - powiedział Trump. Stwierdził też, że "Putin odebrał ziemię Bushowi, Obamie i Bidenowi" - odnosząc się do wojny w Gruzji, zajęcia Krymu i ostatniej inwazji - ale nie zrobił nic za jego kadencji, bo "wiedział, że nie może sobie pogrywać".

Dodał, że polityka Bidena doprowadziła do "takiej złej pozycji z Ukrainą i Rosją", bo Ukraina nie wygrywa wojny i "kończą jej się żołnierze". Choć ocenił, że warunki stawiane przez Putina dla zakończenia wojny nie są do przyjęcia, to zapowiedział, że doprowadzi do zakończenia konfliktu zanim jeszcze obejmie władzę.

Trump o amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. "To pieniądze, których nie powinniśmy byli wydawać"

Narzekał też na koszt wsparcia Ukrainy, nazywając przy tym prezydenta Zełenskiego "najlepszym sprzedawcą w historii".

- On (Biden) dał im 200 miliardów. To dużo pieniędzy (...) Mówię tylko, że to pieniądze, których nie powinniśmy byli wydawać - stwierdził. Dodał też, że Amerykę dzieli od Europy Ocean i to Europa powinna ponieść główny ciężar wsparcia Ukrainy, mylnie twierdząc, że to USA ponoszą zdecydowanie większy ciężar finansowy.

Po raz kolejny wspomniał też opowiadaną wcześniej anegdotę z jednego z "tajnych" spotkań przywódców NATO, kiedy pytany przez jednego z liderów, czy obroni niepłacących wystarczająco na swoją obronność sojuszników, odpowiedział przecząco. - I wiecie co się stało? Miliony i miliardy dolarów zaczęły spływać w kolejnych miesiącach - powiedział Trump.

Debata Biden-Trump. "Nie byłoby mnie tutaj, gdyby Joe Biden był dobrym prezydentem" Cable News Network Inc. All rights reserved 2024

Biden: Chcesz wojny? To pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce

Joe Biden przekonywał z kolei, że Ameryka ma silną pozycję i "najsilniejsze wojsko w historii świata" i "wszyscy wiedzą, by z nami nie zadzierać".

Demokrata określił rosyjskiego przywódcę jako "zbrodniarza wojennego". - Zabił tysiące ludzi. Chce całej Ukrainy. Chce odbudować imperium sowieckie - stwierdził.

Biden mówił, że jeśli Putinowi uda się zająć Ukrainę, będzie chciał dalej destabilizować Europę Środkowo-Wschodnią. - Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, pomyślmy, co stanie się z Polską, z Białorusią, z państwami NATO - podkreślił.

Według Bidena przepisem na III wojnę światową jest pozwolenie Rosji na wygraną w Ukrainie. - Chcesz wojny? To po prostu pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce, na Węgrzech i wszystkich innych miejscach wzdłuż granicy. Wtedy będziemy mieć wojnę - zaznaczył.

