W środę w nocy czasu polskiego doszło do debaty między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem - kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych .

Kraśko: nikt jeszcze sobie lepiej nie poradził z Donaldem Trumpem

Zaznaczył jednak, że nie wskazałby, kto wyszedł z debaty jako zwycięzca. - Dlatego, że Ameryka jest tak podzielona, że naprawdę mówimy na tym etapie kampanii wyborczej o walce może o 100 tysięcy głosów w paru stanach. (...) Myślę, że zdecydowana większość Amerykanów podjęła już decyzję. Jeżeli ktoś do tej debaty uważał, że zagłosuje na Trumpa, to ja wątpię, żeby ta debata go zniechęciła - dodał dziennikarz.