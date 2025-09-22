Dania zamknęła największe lotnisko. Przez niezidentyfikowane drony

Lotnisko w Kopenhadze w Danii (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Kopenhadze została zamknięta około godziny 20.30 po tym, jak zaobserwowano w pobliżu dwa lub trzy niezidentyfikowane drony - poinformowała rzeczniczka prasowa lotniska Lise Agerley Kuerstein. Dodała, że policja prowadzi na miejscu swoje działania. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie wznowiony.

Przekazała, że w konsekwencji część rejsów została przekierowana na inne lotniska.

Na profilu FlightRadar na X napisano o godzinie 21.30, że "jeden samolot właśnie wylądował na lotnisku w Kopenhadze, ale inne wciąż oczekują na lądowanie lub są przekierowywane". Podano, że przekierowano 35 lotów.

One flight has just landed at Copenhagen Airport, but others are still holding, waiting, or diverting due to the drone situation. So far, more than 15 flights have been forced to divert to other airports. pic.twitter.com/ajXSuy1WU4 — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025 Rozwiń

Policja nie podała, jakiego rodzaju drony zaobserwowano. Media informują o dużej obecności mundurowych na lotnisku oraz panującym wśród pasażerów chaosie - niektórzy oczekują na odlot w samolotach na płycie lotniska.

Po północy agencja Reutera poinformowała, że lotnisko wznowiło prace, podkreślając, że wiele lotów zostało opóźnionych, a część została odwołana.

Rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski informował, że odwołane zostały rejsy LO459 (22.09) i LO460 (23.09).

"Pasażerom zostaną zapewnione wszelkie świadczenia - zakwaterowanie, posiłki oraz zmiana rezerwacji na kolejne loty PLL LOT lub innych przewoźników" - poinformował na platformie X.

‼️🇩🇰 [🇬🇧ENG Follow] Z powodu aktywności dronów nad lotniskiem w Kopenhadze oraz braku informacji od @CPHAirports o wznowieniu operacji, @LOTPLAirlines odwołały rejsy LO459 (22.09) i LO460 (23.09). Pasażerom zostaną zapewnione wszelkie świadczenia - zakwaterowanie, posiłki oraz… — Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) September 22, 2025 Rozwiń Źródło: X

