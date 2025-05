J.D. Vance na Grenlandii Źródło: Reuters

Szef duńskiego MSZ Lars Løkke Rasmussen poinformował w środę, że wezwie amerykańskiego ambasadora w Kopenhadze. Dziennik "The Wall Street Journal" pisze, iż Stany Zjednoczone zamierzają nasilić działania szpiegowskie na Grenlandii.

- To mnie bardzo niepokoi, gdyż nie szpieguje się przyjaciół - BBC cytuje przebywającego w Warszawie Rasmussena. - To bardzo poważna sprawa, dlatego wezwiemy ambasadora na rozmowę do ministerstwa spraw zagranicznych - dodał cytowany przez agencję PAP. - Mamy oczywiście nadzieję, że uda się obalić to stwierdzenie, a w każdym razie chcemy jasno przedstawić stanowisko Danii w tej sprawie - podkreślił szef duńskiej dyplomacji.

Według "WSJ" agencje wywiadowcze USA otrzymały polecenie, by dowiedzieć się więcej na temat ruchu niepodległościowego na Grenlandii i jego stanowiska wobec amerykańskiej eksploatacji zasobów na wyspie. Agencje wywiadowcze, zdaniem dziennika, zostały także zobligowane do zidentyfikowania osób na Grenlandii i w Danii, które popierają roszczenia USA wobec wyspy, będącej duńskim terytorium autonomicznym.

Lars Løkke Rasmussen Źródło: LISELOTTE SABROE/RITZAU SCANPIX/PAP/EPA

Dyrektorka Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard po publikacji "WSJ" zarzuciła dziennikowi próbę "osłabienia" prezydenta Trumpa "poprzez upolitycznianie i ujawnianie tajnych informacji" - przekazał portal BBC. Gabbard nie zaprzeczyła doniesieniom, ale stwierdziła, że gazeta "łamie prawo i osłabia bezpieczeństwo i demokrację".

Trump o kontroli nad Grenlandią

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie ostrzegał, że chce przejąć kontrolę nad Grenlandią i powoływał się przy tym na względy bezpieczeństwa. Nie wykluczył także użycia siły w celu przejęcia wyspy. Szefowa unijnej polityki zagranicznej Kaja Kallas stwierdziła w tym tygodniu, że mieszkańcy Grenlandii powinni móc podejmować własne decyzje bez nacisków z zewnątrz. - Przyszłość i los Grenlandii mogą być ustalane tylko przez mieszkańców Grenlandii. Powinni oni móc podejmować własne decyzje bez nacisków lub ingerencji z zewnątrz - powiedziała podczas debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.