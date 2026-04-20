Świat

Zwłoki nastolatki w bagażniku. Piosenkarz oskarżony o brutalną zbrodnię

Piosenkarz D4vd oskarżony o brutalne morderstwo
Hollywood Hills i Los Angeles
Źródło: Reuters Archive
Piosenkarz David Burke, znany pod pseudonimem D4vd, usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia w związku ze śmiercią 15-letniej Celeste Rivas Hernandez - poinformowała prokuratura okręgowa w Los Angeles. Szczątki ofiary odnaleziono w porzuconym samochodzie marki Tesla w Hollywood Hills.

Prokurator Nathan Hochman wskazał na wystąpienie szczególnych okoliczności obciążających, w tym działanie z premedytacją, motyw finansowy oraz zabójstwo świadka, co może skutkować wymierzeniem najwyższej możliwej kary. - Te zarzuty należą do najpoważniejszych, jakie może postawić prokuratura - powiedział Hochman podczas konferencji prasowej.

Źródło: TED SOQUI/PAP/EPA

David Burke (D4vd) zyskał sławę w 2022 roku, gdy piosenki, które nagrał telefonem do filmów z gry Fortnite, stały się viralowe na TikToku, a hit "Romantic Homicide" ("Romantyczne morderstwo" - red.) pomógł mu podpisać kontrakt z Interscope Records.

D4vd z zarzutami za brutalne morderstwo

Z akt sprawy wynika, że we wrześniu ubiegłego roku na policyjnym parkingu, w aucie zarejestrowanym na nazwisko Burke’a, znaleziono rozkładające się szczątki nastolatki. Ciało było zapakowane w worki i umieszczone między innymi w przednim bagażniku pojazdu.

Dziewczyna zaginęła w kwietniu 2024 roku, a jej tożsamość została ustalona dzięki charakterystycznemu tatuażowi na palcu. Śledczy wytypowali podejrzanego w listopadzie. 21-letni obecnie wokalista został zatrzymany w Hollywood i przebywa w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Dziennik "Hollywood Reporter" poinformował, że oprócz zabójstwa Burke'owi zarzuca się dopuszczenie się czynów lubieżnych wobec nieletniej oraz zbezczeszczenie zwłok poprzez ich poćwiartowanie.

Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie. Znany piosenkarz zatrzymany


Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie. Znany piosenkarz zatrzymany

Kultura i styl

- Decyzja, czy będziemy domagać się kary śmierci, zostanie podjęta na dalszym etapie postępowania - wyjaśnił prokurator Hochman.

Obrońcy piosenkarza wydali oświadczenie, w którym zapowiedzieli, że będą zdecydowanie bronić jego niewinności przed sądem.

Przerwana kariera D4vda

Dynamicznie rozwijająca się kariera Davida Burke’a, który zyskał światowy rozgłos w 2022 roku dzięki platformom TikTok i SoundCloud, została nagle przerwana. Muzyk, mający na koncie występy u boku SZA oraz na festiwalu Coachella, musiał odwołać trasę koncertową po identyfikacji ofiary.

Jego debiutancki album "Withered" z 2025 roku, przypominają media branżowe, został w dużej mierze zarejestrowany przy użyciu iPhone'a.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TED SOQUI/PAP/EPA

Czytaj także:
imageTitle
Reprezentant Polski może znów odetchnąć z ulgą. Bez odwołania
EUROSPORT
John Ternus
Przełom w Apple. To on wkrótce pokieruje firmą
Świat
shutterstock_2706925383
Atak w pobliżu słynnej piramidy. Zabici i ranni
Świat
imageTitle
Obawy o stan zdrowia Alcaraza. "Sam to miałem"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Japonii
Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem ziemi
METEO
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje chłopiec, który wypadł z balkonu na piątym piętrze
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Klub ekstraklasy rozstał się z trenerem
EUROSPORT
Rzym
Rząd rozważa scenariusz awaryjny. "Musimy być przygotowani"
BIZNES
imageTitle
Lechia miała wygraną na wyciągnięcie ręki. Bezmyślny faul w końcówce
EUROSPORT
Zondacrypto
Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto
BIZNES
Skradziony katalizator
On wycinał, ona stała na czatach
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Toruniu
Morawiecki pokazał "nową twarz". "To już jest protopartia"
Kropka nad i
Plac w zbombardowanej Gazie
Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki
BIZNES
imageTitle
Jest odpowiedź na zarzuty Piesiewicza. "Kłamstwo ma krótkie nóżki"
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Co ze Zbigniewem Ziobrą? "Nastąpi radykalna zmiana"
Polska
Donald Tusk, Emmanuel Macron
Tusk i Macron o atomie. "Zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe"
BIZNES
Opady śniegu, noc
Alarmy w 14 województwach
METEO
Donald Tusk - Emmanuel Macron - Lech Wałęsa
Tusk wrzucił zdjęcie z Wałęsą i Macronem. Wymowny opis
Polska
W pierwszym rzędzie od lewej: Agnieszka Łętocha i Aleksandra Owca
Rozłam w cieniu referendum. Radna zmieniła barwy
Kraków
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
BIZNES
Andrzej Seweryn
Andrzej Seweryn nagrodzony. "Stoi przed wami syn dwóch ojczyzn"
Polska
imageTitle
Rumuni wybrali selekcjonera po śmierci Lucescu. Powrót legendy
EUROSPORT
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Merz zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty
"Ta partia ma coraz mniej do stracenia". Czy będzie wyłom w koalicji?
Sebastian Zakrzewski
Pociski zabezpieczone przez służby
Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt
WARSZAWA
imageTitle
Rekord maratonu bostońskiego pobity. Przetrwał 15 lat
EUROSPORT
Nie żyją dwie osoby
Wjechał w tył auta, zginęły dwie osoby. Zbadali krew kierowcy
Lublin
Trwa akcja ratunkowa humbaka Timmy'ego
Co z humbakiem Timmym?
METEO
Zderzenie ciągnika z szynobusem
Uderzył ciągnikiem w szynobus
WARSZAWA
melbourne shutterstock_1663195372
Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"
BIZNES

