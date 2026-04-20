Świat Zwłoki nastolatki w bagażniku. Piosenkarz oskarżony o brutalną zbrodnię

Prokurator Nathan Hochman wskazał na wystąpienie szczególnych okoliczności obciążających, w tym działanie z premedytacją, motyw finansowy oraz zabójstwo świadka, co może skutkować wymierzeniem najwyższej możliwej kary. - Te zarzuty należą do najpoważniejszych, jakie może postawić prokuratura - powiedział Hochman podczas konferencji prasowej.

David Burke (D4vd) zyskał sławę w 2022 roku, gdy piosenki, które nagrał telefonem do filmów z gry Fortnite, stały się viralowe na TikToku, a hit "Romantic Homicide" ("Romantyczne morderstwo" - red.) pomógł mu podpisać kontrakt z Interscope Records.

D4vd z zarzutami za brutalne morderstwo

Z akt sprawy wynika, że we wrześniu ubiegłego roku na policyjnym parkingu, w aucie zarejestrowanym na nazwisko Burke’a, znaleziono rozkładające się szczątki nastolatki. Ciało było zapakowane w worki i umieszczone między innymi w przednim bagażniku pojazdu.

Dziewczyna zaginęła w kwietniu 2024 roku, a jej tożsamość została ustalona dzięki charakterystycznemu tatuażowi na palcu. Śledczy wytypowali podejrzanego w listopadzie. 21-letni obecnie wokalista został zatrzymany w Hollywood i przebywa w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Dziennik "Hollywood Reporter" poinformował, że oprócz zabójstwa Burke'owi zarzuca się dopuszczenie się czynów lubieżnych wobec nieletniej oraz zbezczeszczenie zwłok poprzez ich poćwiartowanie.

- Decyzja, czy będziemy domagać się kary śmierci, zostanie podjęta na dalszym etapie postępowania - wyjaśnił prokurator Hochman.

Obrońcy piosenkarza wydali oświadczenie, w którym zapowiedzieli, że będą zdecydowanie bronić jego niewinności przed sądem.

Przerwana kariera D4vda

Dynamicznie rozwijająca się kariera Davida Burke’a, który zyskał światowy rozgłos w 2022 roku dzięki platformom TikTok i SoundCloud, została nagle przerwana. Muzyk, mający na koncie występy u boku SZA oraz na festiwalu Coachella, musiał odwołać trasę koncertową po identyfikacji ofiary.

Jego debiutancki album "Withered" z 2025 roku, przypominają media branżowe, został w dużej mierze zarejestrowany przy użyciu iPhone'a.

