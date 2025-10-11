Czym jest "plan 72" i jak na kryzys przygotowana jest Litwa

Maciej Zalewski o litewskim "planie 72" Źródło: TVN24

Na Litwie każda osoba - w razie napaści agresora - musi być samodzielna przez 72 godziny. Każdy może sprawdzić w specjalnej aplikacji, czy jest odpowiednio przygotowany, gdzie jest najbliższy schron i czy wie, jak się zachować w razie zagrożenia. W samym Wilnie aż 60 procent mieszkańców ma miejsce w odpowiednio przygotowanym schronie.

OGLĄDAJ: "Chcemy pokazać, że nie będzie z nami łatwo. Z każdego okna może wystawać lufa" Zobacz cały materiał

O przygotowaniu i świadomości Litwinów - zwłaszcza w związku z posiadaniem większości granic lądowych z Rosją i Białorusią - opowiada w reportażu "Litwa - stan gotowości" w TVN24+ dziennikarz Maciej Zalewski.

Gdzie znaleźć schron na Litwie? "To jest uderzające"

W sobotę w TVN24 Maciej Zalewski opowiadał o szczegółach swojego reportażu i przebiegu wizyty w Wilnie. W litewskiej stolicy szukał między innymi żółtych naklejek z napisem "priedanga" - po polsku "schron". Jak przekazał dziennikarz, są one łatwe do znalezienia w całym mieście.

- One się aż rzucają w oczy i to jest uderzające, bo Wilno żyje normalnym rytmem i życiem. Tysiące ludzi przechodzi codziennie obok tych naklejek. One są w różnych miejscach, jeżeli chodzi o schrony, czy to piwnice, czy parkingi, ale podświadomie ludzie po prostu łapią te informacje, gdzie ten najbliższy schron jest - tłumaczył.

Zalewski pytany, czy mieszkańcy Litwy są dobrze przygotowali na potencjalne zagrożenie, odpowiedział: - Liczą na najlepsze i szykują się na najgorsze.

Zalewski o "planie 72"

Dziennikarz TVN24 był również pytany o to, czym jest litweski "plan 72". - To jest apel władz litewskich do wszystkich obywateli, żeby być samodzielnym przez 72 godziny w razie kryzysu - wyjaśniał.

- Oczywiście ta samodzielność na 72 godziny dotyczy różnych sytuacji, czy to kataklizmów, czy po prostu większych awarii energetycznych. Każdy musi być samodzielny - dodał.

Jak poinformował Zalewski - tuż po wybuchy pełnoskalowej wojny w Ukrainie wywołanej rosyjską agresją - władze Litwy przeprowadziły inwentaryzację schronów, których w samym Wilnie jest ponad 2700.

Wspomniał również o rządowej aplikacji "LT-72". - Korzystałem z tej aplikacji i będąc obojętnie w którym miejscu miasta, mogłem ją odpalić i sprawdzić, gdzie jest najbliższy schron, jaka jest jego pojemność i czy na przykład potencjalnie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - tłumaczył.

Kulisy powstania reportażu "Litwa - stan gotowości". Cała rozmowa z Maciejem Zalewskim Źródło: TVN24