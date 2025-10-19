Logo strona główna
Świat

Czego Putin zażądał w rozmowie z Trumpem? "Warunek zakończenia wojny"

Władimir Putin
Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło
Przywódca Rosji Władimir Putin w czwartkowej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem zażądał, by Ukraina przekazała Rosji pełną kontrolę nad obwodem donieckim w Donbasie - podał w sobotę "Washington Post". Według waszyngtońskiego dziennika miałby to być warunek zakończenia wojny.

Podczas rozmowy z Donaldem Trumpem Władimir Putin zasugerował, że w zamian za kontrolę nad obwodem donieckim mógłby oddać części dwóch innych regionów Ukrainy, które wcześniej podbił, w obwodach zaporoskim i chersońskim - przekazali cytowani przez z "Washington Post" przedstawiciele władz, którzy chcieli zachować anonimowość.

To nieco mniejsze roszczenia terytorialne niż te, które rosyjski prezydent wysunął w sierpniu na szczycie w Anchorage. Według jednego ze źródeł niektórzy urzędnicy Białego Domu przedstawiali to jako postęp. Drugie źródło oceniło, że Ukraińcy raczej tego tak nie postrzegają.

Media: Zełenski wraca z Waszyngtonu z pustymi rękami     
Sytuacja w obwodzie donieckim

Rosyjskie wojska kontrolują część obwodu donieckiego. Ukraińskie siły w tym regionie są głęboko okopane i postrzegają go jako główne przedmurze chroniące przed szybką rosyjską ofensywą na zachód, w stronę Kijowa.

Fakt, że Putin jest skoncentrowany na obwodzie donieckim, świadczy o tym, że nie odstępuje od swoich poprzednich roszczeń terytorialnych, w związku z którymi konflikt pozostaje w impasie. Jest to sprzeczne z optymizmem Trumpa, który wierzy, że może zakończyć wojnę - pisze "Washington Post".

Ukraińscy żołnierze w Donbasie
Ukraińscy żołnierze w Donbasie
Według źródeł dziennika wysłannik Trumpa - Steve Witkoff - miał naciskać podczas piątkowego spotkania na Ukraińców, by przekazali Rosji kontrolę nad obwodem donieckim, ponieważ większość jego mieszkańców jest rosyjskojęzyczna.

Trump o spotkaniu z Zełenskim

Donald Trump nie odniósł się dotychczas publicznie do propozycji Putina.

Prezydent USA ujawnił, że podczas piątkowego spotkania w Białym Domu powiedział prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że musi zawrzeć umowę z Rosją, zaś obie strony powinny się "zatrzymać tam, gdzie są" i ogłosić zwycięstwo.

Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"
Zełenski oświadczył, że zgadza się z nim, lecz zaznaczył, że problemem jest postawa rosyjskiego przywódcy.

