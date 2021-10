Andriej Babisz nie otrzymał od prezydenta misji sformowania rządu

Wyrównana walka

Tandem Babisz-Zeman

W Czechach brak większości w parlamencie nie przeszkadza jednak w rządzeniu. Konstytucja daje prezydentowi prawo mianowania premiera, który przedstawia mu później skład gabinetu. Po zaprzysiężeniu szef rządu występuje do posłów o wotum zaufania. Jeżeli go nie uzyska, to składa dymisję na ręce prezydenta. Ten nie musi natychmiast obarczać misją utworzenia gabinetu kolejnego polityka, a władzę w kraju sprawują zdymisjonowany rząd. Prezydent nie jest wiązany żadnym terminem do podjęcia kolejnego kroku.