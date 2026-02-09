Nagranie z komisariatu. "Prosimy, nie przynoście ich na policję!"

Czechy. Kobieta przyniosła pocisk na komisariat Źródło: Czeska Policja

Czeska policja poinformowała o sprawie 8 lutego. Pięć dni wcześniej w poczekalni komisariatu w Lhotce, niespełna 15 km od centrum czeskiej stolicy, pojawiła się kobieta podpierająca się laską. "Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wkrótce nie wyjęła z torebki pocisku przeciwpancernego i nie przekazała go policjantowi" - czytamy w komunikacie.

Praga. Z pociskiem na komisariat

Kobieta powiedziała zaskoczonemu policjantowi, że znalazła pocisk w domu, po synu i postanowiła go oddać w ramach tzw. amnestii na broń. Funkcjonariusz wezwał na miejsce pirotechnika, po czym ewakuował się z komisariatu wraz z kobietą i innymi funkcjonariuszami. Jak się okazało, Czeszka wzięła ze sobą nieaktywny pocisk przeciwpancerny P6-76 mm.

Policja apeluje, by w przypadku znalezienia amunicji i materiałów wybuchowych, natychmiast kontaktować się ze służbami i nie dotykać znalezisk. "Największe zagrożenie występuje podczas ich transportu" - podkreśla policja w niedzielnym komunikacie, zaznaczając: "Prosimy, nie przynoście ich na policję!".

Czeska policja opublikowała zdjęcie pocisku przyniesionego przez kobietę Źródło: facebook.com/PolicieCZ

Czechy. Amnestia na broń

W ramach amnestii, obowiązującej u naszego południowego sąsiada od 1 stycznia 2026 roku do końca czerwca 2026 roku, Czesi mogą przekazywać policji broń i amunicję bez groźby mandatu. W trakcie amnestii policja nie będzie badać, w jaki sposób ktokolwiek wszedł w posiadanie broni lub amunicji, "chyba że zostanie udowodniony udział w przestępstwie" - wyjaśnia portal Czeskiego Radia.

W ciągu pierwszego miesiąca amnestii - do 4 lutego, mieszkańcy Pragi oddali łącznie 83 sztuki broni - informuje miejscowa policja.