Pękła tama w Czechach, 35 kilometrów od granicy Polski

W Ostrawie pękła tama, woda wypływa w kierunku miasta i je zalewa. Zastępca burmistrza Ostrawy, Ales Bohac, opisał sytuację jako bardzo poważną, wręcz krytyczną. Czeskie miasto znajduje się około 35 kilometrów od granicy z Polską. Do pęknięcia doszło u zbiegu dwóch dużych rzek: Odry i Opawy.

Pękła tama w Ostrawie

Ewakuacja mieszkańców

Co to oznacza dla Polski? Pierwsza reakcja podczas sztabu kryzysowego

Premier Donald Tusk zapytał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego o to, jak pęknięcie tamy w czeskiej Ostrawie, blisko polskiej granicy, może wpłynąć na sytuację w naszym kraju .

Apel do Polaków. "Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam to powiedzieć.

Wcześniej w poniedziałek centrum informacji turystycznej w Ostrawie zaapelowało w mediach społecznościowych do Polaków, by nie przyjeżdżali do miasta w najbliższym tygodniu w związku z sytuacją powodziową w Czechach.