Świat

"Kierowca widmo" w rękach policji

Kierowca bolidu zatrzymany w Czechach
Źródło: ENEX
Czeska policja zatrzymała kierowcę, który po autostradzie poruszał się bolidem. Do zatrzymania doszło przed jego garażem, a dom otoczyli funkcjonariusze i helikopter. Pojazd widywany był na czeskich drogach od 2019 roku.
Kluczowe fakty:
  • Kierowca zatrzymany został po tym, jak w sieci pojawiło się nowe nagranie z autostrady.
  • Media podały, że mężczyzna kłócił się z policjantami i zarzucał naruszenie jego własności. Podczas przesłuchania miał odmówić odpowiedzi na pytania.
  • Grozi mu grzywna i zawieszenie prawa jazdy.

W miejscowości Buk w Czechach policja zatrzymała mężczyznę, który poruszał się po autostradzie czerwonym bolidem. Podobny samochód był widywany na czeskich drogach od 2019 roku, jednak do tej pory jego kierowca pozostawał nieuchwytny.

51-letni mężczyzna został zatrzymany w swoim domu po tym, jak w niedzielę pojawiło się nagranie z autostrady D4, na którym widać ten samochód. Początkowo kierowca odmawiał opuszczenia pojazdu. Miał zarzucać policjantom, że naruszają jego prywatną własność.

Kierowca bolidu na autostradzie
Kierowca bolidu na autostradzie
Źródło: x.com/PolicieCZ

Ostatecznie mężczyzna zgodził się na przewiezienie na posterunek i przesłuchanie. Według mediów odmówił jednak odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.

Dom otoczony przez policję, nad nim helikopter

Syn zatrzymanego opowiedział lokalnym mediom, jak wyglądał moment zatrzymania. Dom otoczony został przez kilkadziesiąt radiowozów i helikopter, co według niego było nieproporcjonalną reakcją "na nasze rzekome wykroczenie drogowe".

Powiedział, że policja "rzekomo widziała, jak holowaliśmy samochód Formuły 1, który według nich kilka minut wcześniej przekroczył prędkość na autostradzie - oczywiście nie mamy na ten temat absolutnie żadnej wiedzy".

Policja po raz pierwszy skontaktowała się z tajemniczym kierowcą F1 w 2019 r., kiedy to w internecie pojawiły się zdjęcia i filmy przedstawiające ten samochód na autostradzie. Funkcjonariusze namierzyli pojazd i przesłuchali jego właściciela, który zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek jeździł nim po autostradzie. Nie jest jasne, czy jest to ta sama osoba, którą policja aresztowała obecnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czerwony bolid wyścigowy na autostradzie w Czechach. Policja szuka kierowcy

Kierowca nosił kask na filmach i zdjęciach, wobec czego nie można było go zidentyfikować, a policja nie była w stanie podjąć dalszych działań w tej sprawie.

Kierowcy pojazdu grozi grzywna i zawieszenie prawa jazdy.

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: x.com/PolicieCZ

