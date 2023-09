Hulajnoga elektryczna spowodowała pożar w mieszkaniu 

Dwie osoby zostały ewakuowane z mieszkania w Ostrawie w Czechach w wyniku pożaru, który prawdopodobnie spowodowała usterka hulajnogi elektrycznej. Miejscowe służby publikują zdjęcia zniszczonego pojazdu. Co jest najczęstszą przyczyną pożarów hulajnóg elektrycznych?

Do pożaru w bloku mieszkalnym na ostrawskich Výškovicach doszło w poniedziałek wieczorem. Straż pożarna ewakuowała z mieszkania, w którym pojawiły się płomienie, dwie osoby. Dzień później straż pożarna województwa morawsko-śląskiego opublikowała na portalu X (dawniej Twitter) zdjęcia z interwencji, w tym zniszczonej hulajnogi elektrycznej, wskazując, że prawdopodobnie to jej usterka wywołała pożar. Straty oszacowano wstępnie na 1,5 miliona koron czeskich (ok. 285 tys. złotych - red.).