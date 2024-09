Rozprzestrzenia się nowy podwariant koronawirusa. "Być może da się to odczuć jeszcze tej zimy"

XEC - nowy wariant koronawirusa

Nowy wariant wirusa w Polsce?

Z prośbą o odniesienie się do informacji medialnych na temat wykrycia XEC w Polsce zwróciliśmy się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

XEC - objawy i szczepienia

Objawy są podobne do objawów poprzednich wariantów. Mogą to być: gorączka, ból gardła, kaszel, utrata węchu, utrata apetytu, biegunka i mdłości. Co istotne, na XEC nie są ukierunkowane wprowadzane obecnie w USA i Unii Europejskiej szczepionki przeciwko Covid-19. Zaprojektowano je do ochrony przed dotąd dominującymi podwariantami Omikrona, takimi jak JN.1 i jego odgałęzieniami - KP.2, KP.3.3 oraz KP.3.1.1.