BBC informuje, że dyrektor wykonawczy zbliżającego się szczytu COP29, Elnur Sołtanow, wykorzystał swoje stanowisko w celu przyciągnięcia inwestora do państwowej spółki przemysłu naftowo-gazowego, z którą jest związany. Sołtanow jest bowiem zastępcą ministra energetyki Azerbejdżanu , zasiada też w zarządzie państwowej spółki naftowo-gazowej SOCAR.

Podstawiony przez Global Witness "potencjalny inwestor" podawał się za szefa nieistniejącej firmy inwestycyjnej z Hongkongu, specjalizującej się w energetyce. Deklarował zainteresowanie sponsorowaniem szczytu COP29, w zamian za co oczekiwał omówienia możliwości inwestycyjnych w SOCAR. - Jest wiele potencjalnych wspólnych przedsięwzięć - mówi Sołtanow na nagraniu i dodaje, że "SOCAR handluje ropą i gazem na całym świecie, w tym w Azji".

Dziennikarze BBC twierdzą, że widzieli także korespondencję mailową pomiędzy zespołem COP29 i fałszywymi inwestorami. W jednym z nich zespół COP29 omawia umowę sponsorską o wartości 600 tys. dolarów z nieistniejącą firmą w zamian za dopuszczenie SOCAR do panelu dotyczącego "zrównoważonego inwestowania w ropę i gaz" podczas COP29.

Korespondencja zawierała również pięć przepustek z pełnym dostępem do szczytu oraz projekt umowy, która pierwotnie wymagała od firmy podjęcia pewnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Skandale przed szczytem COP29

Christiana Figueres, była szefowa Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która nadzorowała podpisanie porozumienia paryskiego z 2015 roku, mającego na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do poziomu poniżej 2 st. C, powiedziała BBC, że jest zszokowana i że nie może tak być, że ktokolwiek w procesie COP wykorzystuje swoją pozycję do zawierania umów dotyczących ropy i gazu. Określiła takie postępowanie "sprzecznym i rażącym" z celem misji COP, oraz "zdradą" procesu.