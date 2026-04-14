Świat Będzie druga tura negocjacji? "USA i Iran czynią postępy" Mikołaj Stępień |

Górnicka-Partyka o rozmowach między USA i Iranem. "Trump nigdy nie kończy definitywnie negocjacji"

Ostatnie rozmowy między USA a Iranem, w których pośredniczył Pakistan, nie przyniosły porozumienia. Z informacji CNN wynika, że w Stanach Zjednoczonych rozpatrywana jest druga tura negocjacji z Teheranem.

Według źródła zapoznanego ze sprawą, na które powołuje się CNN, administracja Donalda Trumpa omawia szczegóły drugiego spotkania z przedstawicielami Iranu, nim dojdzie do zakończenia zawieszenia broni, planowanego na 21 kwietnia. Obecne te plany określane są jako "wstępne".

Źródło przekazało również, że jako potencjalne miejsca kolejnej tury rozmów rozważane są Islamabad lub Genewa.

USA blokują irańskie porty

Siły zbrojne USA ogłosiły rozpoczęcie blokady morskiej dla statków wszystkich krajów płynących z lub do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym portów w Zatoce Perskiej i w Zatoce Omańskiej.

Ponieważ cieśnina Ormuz dalej pozostaje zamknięta, zdaniem CNN Iran uważa, że ma istotną przewagę nad USA. Donald Trump i wiceprezydent USA J.D. Vance są jednak odmiennego zdania. Z ich perspektywy blokada to kolejny sposób na zwiększenie presji na Teheran, aby ten powrócił do rozmów w bardziej ugodowym tonie - przekazali urzędnicy, na który powołuje się CNN.

Blokada morska miała wprowadzić w tej sytuacji jeszcze większą niepewność. Nie wiadomo bowiem, jak daleko USA są gotowe posunąć się militarnie, by dalej ją egzekwować, ani jak Iran może na nią zareagować.

Telefon z Teheranu? "USA i Iran prowadzą dalsze rozmowy"

Według źródła CNN Trump powiedział w poniedziałek, że Iran zadzwonił rano do jego administracji, twierdząc, iż "bardzo zależy im na zawarciu porozumienia". Nie sprecyzował jednak, kto wykonał telefon ani kto w Waszyngtonie go odebrał.

Zaznajomieni z negocjacjami rozmówcy stacji przekazali, że przedstawiciele administracji prezydenta pozostają pełni nadziei, iż dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu jest możliwe. W zależności od tempa rozmów w najbliższych dniach obie strony mogą również zdecydować się na przedłużenie zawieszenia broni.

- Stany Zjednoczone i Iran prowadzą dalsze rozmowy i czynią postępy w dążeniu do zawarcia porozumienia - powiedział CNN przedstawiciel amerykańskich władz.

