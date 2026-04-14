Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Będzie druga tura negocjacji? "USA i Iran czynią postępy"

|
Amerykańska delegacja w Pakistanie
Górnicka-Partyka o rozmowach między USA i Iranem. "Trump nigdy nie kończy definitywnie negocjacji"
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone wypatrują drugiej rundy bezpośrednich rozmów z Teheranem - podało CNN. Według źródeł stacji amerykańska administracja wciąż ma nadzieję, że pokojowe rozwiązanie konfliktu jest możliwe, a obie strony czynią postępy w kierunku zawarcia porozumienia.

Ostatnie rozmowy między USA a Iranem, w których pośredniczył Pakistan, nie przyniosły porozumienia. Z informacji CNN wynika, że w Stanach Zjednoczonych rozpatrywana jest druga tura negocjacji z Teheranem.

Według źródła zapoznanego ze sprawą, na które powołuje się CNN, administracja Donalda Trumpa omawia szczegóły drugiego spotkania z przedstawicielami Iranu, nim dojdzie do zakończenia zawieszenia broni, planowanego na 21 kwietnia. Obecne te plany określane są jako "wstępne".

Trump: blokada się zaczęła
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: blokada się zaczęła

BIZNES

Źródło przekazało również, że jako potencjalne miejsca kolejnej tury rozmów rozważane są Islamabad lub Genewa.

USA blokują irańskie porty

Siły zbrojne USA ogłosiły rozpoczęcie blokady morskiej dla statków wszystkich krajów płynących z lub do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym portów w Zatoce Perskiej i w Zatoce Omańskiej.

Ponieważ cieśnina Ormuz dalej pozostaje zamknięta, zdaniem CNN Iran uważa, że ma istotną przewagę nad USA. Donald Trump i wiceprezydent USA J.D. Vance są jednak odmiennego zdania. Z ich perspektywy blokada to kolejny sposób na zwiększenie presji na Teheran, aby ten powrócił do rozmów w bardziej ugodowym tonie - przekazali urzędnicy, na który powołuje się CNN.

Blokada morska miała wprowadzić w tej sytuacji jeszcze większą niepewność. Nie wiadomo bowiem, jak daleko USA są gotowe posunąć się militarnie, by dalej ją egzekwować, ani jak Iran może na nią zareagować.

"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają przed skokiem cen ropy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają przed skokiem cen ropy

BIZNES

Telefon z Teheranu? "USA i Iran prowadzą dalsze rozmowy"

Według źródła CNN Trump powiedział w poniedziałek, że Iran zadzwonił rano do jego administracji, twierdząc, iż "bardzo zależy im na zawarciu porozumienia". Nie sprecyzował jednak, kto wykonał telefon ani kto w Waszyngtonie go odebrał.

Zaznajomieni z negocjacjami rozmówcy stacji przekazali, że przedstawiciele administracji prezydenta pozostają pełni nadziei, iż dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu jest możliwe. W zależności od tempa rozmów w najbliższych dniach obie strony mogą również zdecydować się na przedłużenie zawieszenia broni.

- Stany Zjednoczone i Iran prowadzą dalsze rozmowy i czynią postępy w dążeniu do zawarcia porozumienia - powiedział CNN przedstawiciel amerykańskich władz.

OGLĄDAJ: Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń
Zgorzelski

Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń

Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT

Udostępnij:
Tagi:
USAIranKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina OrmuzWojsko
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Pył z Sahary dociera do Polski. Gdzie będzie go najwięcej
METEO
Piotr Zgorzelski
Co zrobi PSL przed wyborami? "Nie jesteśmy na musiku"
Polska
imageTitle
Kolejne duże wyzwanie Polek w walce o mundial
EUROSPORT
imageTitle
Leon i spółka zatrzymali Projekt. Finał o krok
EUROSPORT
imageTitle
Multimedalista olimpijski zawiesza karierę w wieku 22 lat
EUROSPORT
GettyImages-225744514
Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach
BIZNES
imageTitle
Trudne zadanie Barcelony. O której rewanż z Atletico?
EUROSPORT
Naim Kassem
Hezbollah mówi "nie"
Świat
49 min
pc
Nie tylko wyścig zbrojeń. "Amerykanie naprawdę marzyli o locie na Księżyc"
Dawid Rydzek
26 min
Przemysław Czarnek
Premiera"Myślę, że stanowi pewnego rodzaju zagrożenie". "Maszynista" Czarnek
Czarno na białym
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Dylemat mieszkańców. Rząd chce zmienić prawo
BIZNES
imageTitle
Iga Świątek na czerwonym dywanie
EUROSPORT
Kim Jong Un
Korea Północna po raz pierwszy ujawniła taki test
Świat
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
WARSZAWA
Begona Gomes i Pedro Sanchez podczas wizyty w Pekinie
Kolejna afera w otoczeniu premiera. Tym razem chodzi o żonę
Świat
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
BIZNES
imageTitle
Świątek pierwszy raz o nowym trenerze
EUROSPORT
Donald Trump
"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy
Michał Sznajder
26413181
Ludzie prezydenta "zapędzili go w kozi róg"
Polska
Donald Trump
"Wiele osób nie zrozumiało". Vance skomentował aferę z grafiką Trumpa
Świat
Peter Magyar
Wizyta Magyara w Polsce, Trump atakuje papieża, USA blokują cieśninę Ormuz
Polska
Wiosna, ptaki budzą się do życia
Dziś nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr
METEO
imageTitle
Otwierają baseny dla Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban opublikował oświadczenie. "Będziemy dalej walczyć"
Świat
Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
OBWE: Na Węgrzech nie było równych szans. Rządząca partia korzystała z przewag
Świat
Para królewska Wilhelm Aleksander i królowa Maksima przylecieli do Stanów Zjednoczonych
Kolacja i nocleg w Białym Domu. W kraju protestują
Świat
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
WARSZAWA
imageTitle
Miedwiediew ukarany. Śmieszna grzywna za furię
EUROSPORT
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
BIZNES
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

