CNN: odgłosy strzałów w pobliżu Białego Domu
Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny pod Białym Domem z udziałem funkcjonariuszy Secret Service - podała telewizja CNN powołując się na źródła policyjne. Według Fox News co najmniej jedna z osób oddała strzały w kierunku Białego Domu.
Przedstawiciel Secret Service poinformował CNN, że agencja bada doniesienia o strzałach oddanych tuż obok Białego Domu.
Przebywający na terenie dziennikarze zostali szybko przeniesieni do sali konferencyjnej. Wewnątrz Białego Domu reporterom nakazano schować się, agenci Secret Service krzyczeli "na ziemię" i mówili o "strzałach" - relacjonuje CNN.
Selina Wang strzały usłyszała podczas nagrywana materiału. "Brzmiało to jak dziesiątki wystrzałów z broni. Powiedziano nam, żebyśmy pobiegli do sali konferencyjnej" - napisała.
Strzały miały paść w pobliżu 17th Street i Pennsylvania Avenue NW. Na miejscu pracują także agenci FBI - poinformował Kash Patel, dyrektor FBI.
Jak przekazał po godzinie 1 polskiego czasu jeden z funkcjonariuszy, podejrzany zbliżył się do punktu kontrolnego w pobliżu Białego Domu i oddał strzały do funkcjonariuszy. Żaden z nich nie został poszkodowany. Napastnik został postrzelony i przewieziony do szpitala. Jak podaje CNN ranna miała zostać jeszcze jedna osoba, jednak dotąd nie wiadomo, czy miała ona związek z napastnikiem, czy był to przypadkowy przechodzień.
Lockdown Białego Domu, jaki wprowadzono tuż po strzelaninie, został odwołany.