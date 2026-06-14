Świat Zderzenie statków w Chorwacji. Trzy osoby zginęły Oprac. Filip Czerwiński |

Chorwacja. Kolizja żaglówki i katamaranu na Morzu Adriatyckim. Osoby ranne trafiły do szpitali Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Żaglówka pływająca pod francuską banderą, z ośmioma osobami na pokładzie, uderzyła w katamaran pasażerski w cieśnienie Splitska vrata, pomiędzy chorwackimi wyspami Brac i Solta na Morzu Adriatyckim - niedaleko miejscowości Milna. Na katamaranie, na którego pokładzie było 118 pasażerów i siedmiu członków załogi, nikt nie został ranny.

W kolizji na morzu zginęli Czesi

Siła uderzenia była wystarczająca, by zatopić żaglówkę. Na jej pokładzie było osiem osób. Trzy zginęły, jedna jest poszukiwania, a cztery udało się uratować. Czeskie media podają - powołując się na konsula w Chorwacji - że ofiary śmiertelne były obywatelami Czech.

Według chorwackiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury, wypadek miał miejsce krótko przed godziną 11.30. W akcję poszukiwawczo-ratunkową zostały zaangażowane łodzie Kapitanatu Portu Split, policji i służb ratowniczych, a także helikopter. Akcję koordynuje Chorwackie Narodowe Centrum Poszukiwawczo-Ratownicze na Morzu z siedzibą w Rijece.

Ranni pasażerowie żaglówki, których udało się uratować, trafili do szpitala.

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