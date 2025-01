"Niebo z betonu" powstaje nad Chinami

W ostatnich latach Chiny zainwestowały ogromne środki w rozbudowę lotniczej infrastruktury wojskowej. Zużyto do tego ilość betonu, która wystarczyłaby na budowę ponad tysiąckilometrowej autostrady – informuje Hudson Institute. W raporcie zatytułowanym "Niebo z betonu" think tank ocenia, że chińskie lotnictwo staje się dzięki temu lepiej zabezpieczone na wypadek konfliktu w Azji niż USA i ich sojusznicy.

Nowe informacje na temat ogromnych chińskich inwestycji w zabezpieczenie swoich sił lotniczych Hudson Institute opisuje w raporcie opublikowanym we wtorek. "Chiny spodziewają się, że lotniska znajdą się pod ciężkim ostrzałem w przypadku potencjalnego konfliktu i wiele zainwestowały w ich obronę, rozbudowę i ufortyfikowanie", stwierdzono w raporcie zatytułowanym "Niebo z betonu: Wzmacnianie baz lotniczych na Zachodnim Pacyfiku".

Chiny budują "niebo z betonu"

Jak wylicza instytut, od początku drugiej dekady XXI wieku Chiny ponad dwukrotnie zwiększyły liczbę schronów lotniczych na lotniskach wojskowych, których mają już ponad trzy tysiące. "To wystarczająco wiele schronów, by pomieścić i ukryć zdecydowaną większość chińskich samolotów bojowych", podkreślono.

Władze Pekinu zadbały też o budowę 20 nowych pasów startowych i ponad 40 dróg kołowania o długości pasów, co teoretycznie mogłoby umożliwiać wykorzystanie ich także do startów i lądowań. Doprowadziły też do zwiększenia łącznej pojemności płyt postojowych w kraju o 75 procent.