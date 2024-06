Chiny rekrutują obecnych i byłych pilotów wojskowych z Zachodu, by szkolili chińską armię. Dotychczasowe próby powstrzymania tego nie przynoszą rezultatów - ostrzegają Stany Zjednoczone i pozostałe państwa dzielące się informacjami wywiadowczymi w ramach Sojuszu Pięciorga Oczu.

Sojusz Pięciorga Oczu to porozumienie o współpracy agencji wywiadowczych USA , Wielkiej Brytanii, Kanady , Australii i Nowej Zelandii. Tworzące go państwa w środę opublikowały wspólne oświadczenie, w którymi ostrzegły, że Chiny skutecznie omijają próby uniemożliwienia im rekrutowania obecnych luby byłych zachodnich pilotów wojskowych oraz innych wojskowych profesjonalistów, aby szkolili chińską armię.

"Zachodni rekruci, którzy trenują Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą, mogą zwiększyć ryzyko przyszłego konfliktu poprzez zmniejszenie naszych zdolności do odstraszania", stwierdzono.

Kuszą "górami pieniędzy"

To nie pierwszy raz, gdy Sojusz Pięciorga Oczu ostrzega przed wysiłkami Chin by pozyskać niejawną wiedzę na temat działania różnych formacji wojskowych na Zachodzie. Jak informuje Reuters, chińska armia wykorzystuje do tego m.in. prywatne firmy działające w RPA i Chinach, które starają się zatrudniać byłych pilotów, inżynierów i innych członków personelu lotniczego z Zachodu, aby pracowali jako instruktorzy dla chińskich sił powietrznych i morskich.