Bez kobiet w najwyższych władzach Komunistycznej Partii Chin. Pierwszy raz od ponad dwóch dekad. Komentarze ekspertów

W gronie najważniejszych dygnitarzy wyłonionych na XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) nie znalazła się ani jedna kobieta. Zdarzyło się to po raz pierwszy od ponad 20 lat. Władze promują kobiety w tradycyjnych rolach żon i matek, chcąc złagodzić kryzys demograficzny. - Reżim w rażący sposób zapomina o "połowie ludzi pod niebem" - skomentował jeden z ekspertów, nawiązując do słów Mao Zedonga.

W składzie wpływowego, 24-osobowego Biura Politycznego Komitetu Centralnego, ogłoszonym po niedawnym XX zjeździe KPCh , nie znalazła się ani jedna kobieta. Po raz ostatni taka sytuacja zdarzyła się ponad 20 lat temu. - To zaskakujące, że tak ambitny reżim w tak rażący sposób zapomina o "połowie ludzi pod niebem" - ocenił w rozmowie z PAP ekspert z Uniwersytetu Harvarda Philippe Le Corre, nawiązując do powiedzenia założyciela ChRL Mao Zedonga, że "kobiety dźwigają połowę nieba".

Mało kobiet w chińskich władzach. Komentarz eksperta

- Komunistyczna Partia Chin nie promuje kobiet w ostatnich dekadach swoich rządów. To jest fakt. Niezależnie od tego, kto jest przywódcą, Deng, Jiang, Hu czy Xi, liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wygląda ponuro, jest najwyżej jedna lub dwie - zaznaczył Le Corre.

W siedmioosobowym Stałym Komitecie Biura Politycznego, najwyższym organie decyzyjnym chińskiej partii, zawsze byli wyłącznie mężczyźni. Jednak w Biurze Politycznym, drugim pod względem rangi organie KPCh, od 1997 roku nieprzerwanie zasiadała kobieta. Ostatnio była to wicepremier Sun Chunlan, która przechodzi na emeryturę .

- Wielu sądziło, że Shen Yiqin, sekretarz partii w Kuejczou, zostanie awansowana do Biura Politycznego i zastąpi Sun Chunlan na stanowisku wicepremier odpowiedzialnej za zdrowie publiczne i kulturę, ale tak się nie stało - zwrócił uwagę Scott Kennedy z amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

Brak woli politycznej, by zrealizować obietnice równości płci

Analityczka z niemieckiego think tanku MERICS Valarie Tan oceniła, że brak kobiet w Biurze Politycznym odzwierciedla brak woli politycznej Xi Jinpinga, by zrealizować obietnice "równości płci". - Głęboko zakorzeniony szowinistyczny sposób myślenia w Komunistycznej Partii Chin uwypukla system patriarchalny, który dyskryminuje kobiety na stanowiskach kierowniczych w polityce - dodała ekspertka.

- Kobiety wchodzące do polityki często są pomijane przy wyborze na stanowiska kierownicze w takich dziedzinach jak gospodarka, przemysł, stosunki międzynarodowe czy finanse, które są zarezerwowane prawie wyłącznie dla mężczyzn. Nie mogą więc zdobyć cennego doświadczenia ani wyrobić ważnych koneksji, by rywalizować z mężczyznami o wyższe stanowiska - podkreśliła Tan.

Ekspertka z MERICS odniosła się również do narastającego zaniepokojenia z powodu promowanej przez chińskie władze narracji, w której kobiety w tradycyjnych rolach oddanych żon i matek przedstawiane są jako wzory do naśladowania. Jej zdaniem jest to nieskuteczna próba radzenia sobie z wiszącym nad krajem kryzysem demograficznym.