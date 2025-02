Przerwy w dostawach prądu w Chile pogrążyły w ciemnościach stolicę kraju Santiago. Brak zasilania wstrzymał również prace w kopalniach na północy Chile, co z kolei odbiło się na światowym rynku miedzi.

W Chile doszło do wielkiej awarii prądu

W Chile doszło do wielkiej awarii prądu ELVIS GONZALEZ/PAP/EPA

We wtorek po godzinie 22 25 procent zapotrzebowania na energię zostało przywrócone. Władze przewidują, że w środę uda się przywrócić prąd w pełni – stwierdził prezes zarządu chilijskiego Krajowego Koordynatora ds. Energii Elektrycznej (CEN) Carlos Olmedo.

W wieczornej odezwie do narodu prezydent Chile Gabriel Boric powiedział, że w wyniku przerwy w dostawach prądu ucierpiało 8 milionów domów, ale już w około połowie z nich zostało przywrócone zasilanie.

- To, co się dzisiaj wydarzyło, jest oburzające, ponieważ nie można tolerować sytuacji, w której jedna lub kilka firm wpływa na życie milionów Chilijczyków i dlatego obowiązkiem państwa jest pociągnięcie ich do odpowiedzialności – powiedział Boric.