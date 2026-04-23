Świat "Bardzo silne uderzenie". Kolizja samolotów przed startem

Ulice Santiago, stolicy Chile

Według relacji mediów, samolot chilijskich linii LATAM, kołujący z niską prędkością przed odlotem do Sao Paulo w Brazylii, uderzył w tył samolotu argentyńskich linii Aerolineas Argentinas, stojący na płycie lotniska w oczekiwaniu na zezwolenie na odlot do Buenos Aires.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem czasu miejscowego (w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego) na płycie lotniska w Santiago. Z komunikatów obu linii lotniczych i zdjęć publikowanych przez media wynika, że chilijski samolot uderzył skrzydłem w statecznik maszyny argentyńskich linii.

Zdjęcia z lotniska udostępnił w mediach społecznościowych między innymi argentyński dziennikarz lotniczy Norberto Dupesso.

Daños en las alas de los aviones de LATAM y Aerolíneas Argentinas luego de colisionar anoche en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile. pic.twitter.com/qPQmtLiibr — Norberto Dupesso (@norbertodupesso) April 23, 2026 Rozwiń

Incydent na lotnisku w Santiago. Wszczęto dochodzenie

Jeden z pasażerów samolotu LATAM powiedział chilijskiemu Radiu ADN, że poczuł "bardzo silne uderzenie". Zaznaczył, że "mogło być o wiele gorzej, gdyby samolot był bardziej rozpędzony".

Obie linie lotnicze zapewniły, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg nie było zagrożone. Z obu maszyn pasażerowie musieli wysiąść i poczekać na inne połączenia.

Chilijski urząd ds. lotnictwa poinformował o wszczęciu dochodzenia, by ustalić przyczyny wypadku, który wywołał kilkugodzinne opóźnienia na lotnisku Arturo Merino Benitez w Santiago.

