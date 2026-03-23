Chcą pomóc odblokować Ormuz. "Tak szybko, jak to możliwe"

Rutte: 22 państwa jednoczą się, by otworzyć Cieśninę Ormuz Źródło: Fox News Sunday

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump zagroził, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, to USA zniszczą irańskie elektrownie, zaczynając od największej. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej [IRGC - red.] ostrzegł, że jeśli Donald Trump spełni swe groźby, to Iran nie tylko całkowicie zamknie Ormuz, ale też kompletnie zniszczy przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem, a obiekty energetyczne w krajach, gdzie znajdują się bazy amerykańskie, staną się "legalnym" celem.

W poniedziałek amerykański przywódca ogłosił, że odroczył ataki na irańską infrastrukturę energetyczną na pięć dni. Powodem mają być "dobre i produktywne" rozmowy USA z Teheranem.

W tle zmieniającej się retoryki USA i Iranu pojawiła się deklaracja ze strony Sekretarza Generalnego NATO Marka Ruttego. - Od czwartku grupa 22 krajów, głównie z NATO, ale także Japonia, Korea Południowa, Australia, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn jednoczy się, by otworzyć Cieśninę Ormuz tak szybko, jak to możliwe - oświadczył w rozmowie z Fox News Sunday.

- W tej kwestii musimy współpracować. Trzeba wspólnie ustalić, co jest potrzebne, kiedy jest potrzebne i jak to zrobimy, gdy tylko nadejdzie na to czas, aby upewnić się, że Cieśnina Ormuz pozostanie otwarta - dodał.

Blokada cieśniny Ormuz

Wcześniej reakcji sojuszników domagał się Trump. Amerykański przywódca oczekiwał m.in. wsparcia wojskowego przy odblokowaniu cieśniny ze strony państw, które importują najwięcej surowców energetycznych z tego regionu. Ten apel spotkał się z reakcją Chin. Udział w ewentualnych działaniach militarnych wykluczyli początkowo niektórzy europejscy przywódcy, w tym Wielka Brytania i Niemcy.

Zobacz też: Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"

W ubiegłym tygodniu we wtorek Trump powiedział, że NATO "popełnia bardzo głupi błąd", odmawiając wsparcia militarnego USA. Dzień później Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że wśród sojuszników trwają dyskusje nad tym, jak odblokować cieśninę.

Rutte w wywiadzie dla Fox News Sunday nawiązał też do faktu, że Stany Zjednoczone nie uprzedziły sojuszników NATO o planowanym z Izraelem ataku na Iran. - Stany Zjednoczone planowały to od tygodni. Z oczywistych względów bezpieczeństwa nie można było podzielić się tą wiedzą wcześniej, ponieważ istniało ryzyko wycieku informacji. Dlatego całkowicie rozumiem, dlaczego Stany Zjednoczone nie były w stanie podzielić się tymi informacjami z sojusznikami - skomentował szef NATO.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazy szlak morski, który został zablokowany przez Iran po przeprowadzonych 28 lutego izraelsko-amerykańskich atakach na ten kraj. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Aleksandra Sapeta