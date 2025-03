Części brytyjskich polityków, chce, by premier Wielkiej Brytanii wycofał zaproszenie dla prezydenta USA Donalda Trumpa. To reakcja po kłótni Trumpa z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.

Podczas spotkania z Trumpem w Waszyngtonie w czwartek Starmer przekazał Trumpowi zaproszenie od króla Karola III . Mówił, że list od monarchy jest "specjalny", "historyczny" i "bezprecedensowy", co w opinii komentatorów miało na celu przypodobanie się Trumpowi i przekonanie go do wsparcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy .

Trump pokazał do kamery list od Karola III. Dziennikarze odczytali jego treść Po kłótni pomiędzy Zełenskim a Trumpem, w czasie której prezydent USA podniesionym głosem strofował przywódcę Ukrainy, oskarżając go o niewdzięczność i brak szacunku, niektórzy brytyjscy politycy wzywali do wycofania zaproszenia. Opowiedział się za tym między innymi lider Szkockiej Partii Narodowej (SNP) John Swinney, który uznał, że zachowanie Trumpa jest "nie do przyjęcia".